22 фев 2021



Фрагмент нового релиза ALICE COOPER



Исполнение композиции "Paranoiac Personality", которое взято из бонусного DVD к новому релизу ALICE COOPER "Detroit Stories — A Paranormal Evening At The Olympia Paris", доступно ниже.



Трек-лист:



01. Rock 'N' Roll



02. Go Man Go (Album Version)



03. Our Love Will Change The World



04. Social Debris



05. $1000 High Heel Shoes



06. Hail Mary



07. Detroit City 2021 (Album Version)



08. Drunk And In Love



09. Independence Dave



10. I Hate You



11. Wonderful World



12. Sister Anne (Album Version)



13. Hanging On By A Thread (Don't Give Up)



14. Shut Up And Rock



15. East Side Story (Album Version)







