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Alice Cooper

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ALICE COOPER вспоминает о том, как вручал Грэмми JETHRO TULL, которые обыграли METALLICA



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ALICE COOPER в рамках недавнего интервью вспомнил о церемонии вручения премии Грэмми в 1989 году, когда в номинации "Hard Rock/Metal Performance" METALLICA проиграла JETHRO TULL. Аlice вместе с Lita'ой Ford вручали эту награду:

«Ну начнём с того, что на репетиции ты обязательно вскрываешь конверт и просто называешь "любую" — ты практикуешься произносить названия групп. Там были METALLICA, ещё отличные металл-команды, и JETHRO TULL, очень далёкие от металла. И я открыл конверт и говорю: "И победителям объявляются JETHRO TULL". И все засмеялись. Я оглянулся, кого-то заметил и спросил: "Вы что, подсунули мне не тот конверт?" Я подумал, что это один из тех, что был на репетиции. И мне говорят: "Нет!" И только тогда я понял, что всё реально. В то время голосовавшие люди, судьи, понятия не имели, кто такие METALLICA, — они были в новинку, металл был нов и единственное, кого они знали, были JETHRO TULL. И даже JETHRO TULL сказали: "Чего?"»

JETHRO TULL не присутствовали на вечере, в итоге COOPER сам забрал награду от их имени и сказал:

«Я принимаю эту награду от их имени, но, быть может, они отправят её обратно».

После того, как в 1989 году METALLICA проиграла в номинации "Best Hard Rock/Heavy Metal Recording" JETHRO TULL, Национальная академия искусства и науки звукозаписи (NARAS) в 1990 году разделила номинации на "Best Hard Rock Performance" и "Best Metal Performance". METALLICA победила в "Best Metal Performance" с "One" в следующем году.

Когда в 1992 году METALLICA получила ещё одну Грэмми за одноимённый альбом, Lars Ulrich «поблагодарил» JETHRO TULL за то, что те ничего не выпустили в этом году.

ALICE COOPER Looks Back On METALLICA








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

HELLECTOR


12 мар 2021, 12:21		Самый забавный казус в истории шоу-бизнеса, да)
О нём с хорошим юмором высказывались и Металлика и Джетро Талл.


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