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ALICE COOPER полон оптимизма насчет концертов



ALICE COOPER в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, какими будут концерты после пандемии:



«Ну, во-первых я оптимист в этом отношении. Думаю, через шесть месяцев уже всё будет куда лучше, чем сейчас. Я считаю, что вакцина поможет — знаю, что в Финиксе, где я живу, вакцинируют по десять тысяч в день, и думаю, что в больших городах всё идёт в большем объеме. Ну и через какое-то время уже половина населения будет с вакциной. И потом, если ты покажешь сертификат, что принял дозу, то почему нельзя пойти на концерт? Покажи бумажку и топай на концерт. Нечего бояться, все защищены. Думаю, что многие думают: "Давайте не будем гнать, давайте не будем пока это делать", но я из тех, кто смотрит на всё это как на реальный вариант. Думаю, через полгода всё поменяется».







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