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Alice Cooper

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16 мар 2021 : 		 ALICE COOPER полон оптимизма насчет концертов

13 мар 2021 : 		 ALICE COOPER не верит, что рок умер

12 мар 2021 : 		 ALICE COOPER вспоминает о том, как вручал Грэмми JETHRO TULL, которые обыграли METALLICA

10 мар 2021 : 		 ALICE COOPER считает, что хард-рок возродится

5 мар 2021 : 		 Трейлер к новому альбому ALICE COOPER

4 мар 2021 : 		 ALICE COOPER хочет записать альбом в дороге

3 мар 2021 : 		 Трейлер к новому альбому ALICE COOPER

2 мар 2021 : 		 ALICE COOPER ждёт вторую дозу

26 фев 2021 : 		 Трейлер к новому альбому ALICE COOPER

22 фев 2021 : 		 Фрагмент нового релиза ALICE COOPER

20 фев 2021 : 		 ALICE COOPER: «Детройт — рок-столица США»

19 фев 2021 : 		 Семплы новых песен ALICE COOPER

18 фев 2021 : 		 ALICE COOPER — о кавер-версии на новом альбоме

16 фев 2021 : 		 ALICE COOPER: «В гольфе сила!»

15 фев 2021 : 		 Фрагмент нового релиза ALICE COOPER

13 фев 2021 : 		 Трейлер нового альбома ALICE COOPER

12 фев 2021 : 		 ALICE COOPER привился

4 фев 2021 : 		 Новое видео ALICE COOPER

6 янв 2021 : 		 ALICE COOPER исполнил песню для ZAK NILSSON

25 дек 2020 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

14 дек 2020 : 		 Видео с текстом от ALICE COOPER

11 дек 2020 : 		 Карточная игра от ALICE COOPER

27 ноя 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления ALICE COOPER

13 ноя 2020 : 		 Кавер-версия THE VELVET UNDERGROUND от ALICE COOPER

12 ноя 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ALICE COOPER

8 ноя 2020 : 		 Факты о видео ALICE COOPER
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ALICE COOPER полон оптимизма насчет концертов



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ALICE COOPER в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, какими будут концерты после пандемии:

«Ну, во-первых я оптимист в этом отношении. Думаю, через шесть месяцев уже всё будет куда лучше, чем сейчас. Я считаю, что вакцина поможет — знаю, что в Финиксе, где я живу, вакцинируют по десять тысяч в день, и думаю, что в больших городах всё идёт в большем объеме. Ну и через какое-то время уже половина населения будет с вакциной. И потом, если ты покажешь сертификат, что принял дозу, то почему нельзя пойти на концерт? Покажи бумажку и топай на концерт. Нечего бояться, все защищены. Думаю, что многие думают: "Давайте не будем гнать, давайте не будем пока это делать", но я из тех, кто смотрит на всё это как на реальный вариант. Думаю, через полгода всё поменяется».

ALICE COOPER Is





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