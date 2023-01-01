сегодня



Новая книга ALICE COOPER выйдет весной



Rufus Publications анонсировали издание новой книги ALICE COOPER "Starring Alice Cooper", которая будет доступна в конце мая 2024 года. Каждая книга будет подписана индивидуально, а сама "Starring Alice Cooper" выйдет в двух основных изданиях, включая огромную, очень ограниченную версию формата А3 с 3D-лентикуляром и некоторыми интересными сюрпризами. Книга содержит множество редких фотографий и изображений личных вещей, а также полна невероятных личных материалов и сюрпризов.











+0 -0



просмотров: 296

