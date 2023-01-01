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NITA STRAUSS: «ALICE COOPER — не группа, это семья!»



NITA STRAUSS рассказала о том, какие взаимоотношения в группе ALICE COOPER:



«Туровая команда ALICE COOPER — это настоящая семья. Я полагаю, что у многих людей сложилось впечатление о таких легендарных музыкантах, как он, что они являются какими-то неприступными и неприкасаемыми, но ALICE — самый приятный и самый открытый человек во всём мире. Поэтому не было ощущения, что я подхожу к кому-то, кто может сказать "нет"; было ощущение, что я разговариваю с другом. ALICE очень поддерживал мои сольные работы. Он пригласил меня на своё радиошоу "Nights With Alice Cooper", когда вышла моя первая пластинка. Он, безусловно, поощрял меня отправиться в турне с Деми Ловато и продвигать мою собственную музыку и все остальное. Когда мы обратились к нему с данной песней, он с радостью согласился, за что я ему очень благодарна. Он отправился в студию примерно через пару дней и записал её в своей собственной студии в Фениксе. Так что это был замечательный опыт».







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