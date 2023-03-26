26 мар 2023



KANE ROBERTS: «Я не лучший кандидат для ALICE COOPER»



KANE ROBERTS в рамках недавней беседы сказал, что изначально планировался в состав ALICE COOPER только на подмену:



«Это был не тот вариант: она ушла, я пришел; я не Nita и поэтому они ее вернули. Были некоторые разговоры о том, чтобы я продолжил работу во время тура. Но для меня пять недель — это идеально. Я должен быть честен с вами. Nita замечательная. Она мой друг. Мы обсуждали эту ситуацию. Когда она приезжала и играла с нами, в гримерке, только она и я, мы говорили об этом и уже понимали, что надо делать».



Когда его спросили о том, что "были какие-то разговоры" насчет его присутствия в группе и после осеннего тура 2022 года, он объяснил:



«Насколько я знаю, она повредила колено или было что-то в этом роде и дело было именно в этом. В случае непредвиденных обстоятельств, [была высказана идея, что] мне, возможно, придется дать еще несколько концертов. По-моему, дело было только в этом. И мы говорили именно об этом. Мы с Alice'ом говорили о том, чтобы поехать в Южную Америку и сыграть, как это было бы здорово. Но все время это было под знаком возвращения [готовности к возвращению] Nita. И я очень рад — я рад, что они все уладили. Я не знаю точно, что происходило, но они все уладили. Звезды снова сошлись; его группа снова вместе. Так что это хорошо».



Далее он сказал, что он не считает себя идеальным выбором для гитариста в гастрольной группе в 2023 году.



«Честно говоря, когда я смотрю на некоторые записи, видео, я не знаю, насколько я вписываюсь. Но мне показалось, что это было весело. И исполнители очень хорошие.



Это очень занятно — когда я вижу Alice'a и меня вместе на некоторых видео, это выглядит вполне нормально. Но когда я просто хожу и играю с остальными участниками группы, я не знаю — я выгляжу как немного инородное тело. И самое замечательное, что присутствие Nita на сцене — и ее игра на гитаре, кстати, — это именно то, что нужно. Вы чувствуете это, когда видите группу, они играют, она на сцене и энергия переходит от нее к Alice и тому подобное. Я думаю, она просто превосходна!»







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