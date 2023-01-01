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ALICE COOPER — о новом альбоме: «Он потрясёт вас»



Во время эпизода радиошоу "Nights With Alice Cooper" на Planet Rock 1 марта легендарный рокер Alice Cooper рассказал о своём предстоящем альбоме следующее:



«Выходит ещё один альбом, который по-настоящему потрясёт вас. Тем, кто его уже слышал, он всем понравился. Это зажигательный рок-н-ролльный альбом».



Cooper также рассказал о своём новом концертном шоу, заявив, что он готовится к ещё одному году путешествий по всему миру, чтобы играть для обожаемых поклонников:



«Я думаю, что справедливо будет сказать, что это будет ещё один потрясающий год, потому что это совершенно новое шоу. Мы представляем совершенно новую концертную программу. Замка больше нет. Я не могу сейчас сказать, что это будет, но я могу сказать, что что-то будет наверняка».







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