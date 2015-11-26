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ALICE COOPER : «Стоит уколоться!»



ALICE COOPER в программе "Good Day Rochester" поделился своим опытом, связанным с COVID-19:



«Он просто выбил меня из колеи. Три недели я ощущал себя как после боя в двенадцати раундах с Roberto Duran'ом. И с каждым днём ты начинаешь чувствовать себя немного лучше, потом ещё чуть-чуть, потом ещё, и в итоге где-то через месяц уже хорошо. Так что сейчас я ходячее антитело».







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