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Alice Cooper

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29 апр 2021 : 		 ALICE COOPER: «Стоит уколоться!»

25 апр 2021 : 		 ALICE COOPER: «IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!»

24 апр 2021 : 		 ALICE COOPER будет хэдлайнером Monsters Of Rock Cruise 2022

23 апр 2021 : 		 Новая книга ALICE COOPER выйдет весной

22 апр 2021 : 		 ALICE COOPER потерял в весе из-за COVID-19

20 апр 2021 : 		 Колыбельные от ALICE COOPER

6 апр 2021 : 		 ALICE COOPER — о первом наркоопыте

24 мар 2021 : 		 ALICE COOPER: «Если не в своей группе, то пел бы в FOO FIGHTERS»

17 мар 2021 : 		 ALICE COOPER выбрал «Бога рока»

16 мар 2021 : 		 ALICE COOPER полон оптимизма насчет концертов

13 мар 2021 : 		 ALICE COOPER не верит, что рок умер

12 мар 2021 : 		 ALICE COOPER вспоминает о том, как вручал Грэмми JETHRO TULL, которые обыграли METALLICA

10 мар 2021 : 		 ALICE COOPER считает, что хард-рок возродится

5 мар 2021 : 		 Трейлер к новому альбому ALICE COOPER

4 мар 2021 : 		 ALICE COOPER хочет записать альбом в дороге

3 мар 2021 : 		 Трейлер к новому альбому ALICE COOPER

2 мар 2021 : 		 ALICE COOPER ждёт вторую дозу

26 фев 2021 : 		 Трейлер к новому альбому ALICE COOPER

22 фев 2021 : 		 Фрагмент нового релиза ALICE COOPER

20 фев 2021 : 		 ALICE COOPER: «Детройт — рок-столица США»

19 фев 2021 : 		 Семплы новых песен ALICE COOPER

18 фев 2021 : 		 ALICE COOPER — о кавер-версии на новом альбоме

16 фев 2021 : 		 ALICE COOPER: «В гольфе сила!»

15 фев 2021 : 		 Фрагмент нового релиза ALICE COOPER

13 фев 2021 : 		 Трейлер нового альбома ALICE COOPER

12 фев 2021 : 		 ALICE COOPER привился
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ALICE COOPER: «Стоит уколоться!»



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ALICE COOPER в программе "Good Day Rochester" поделился своим опытом, связанным с COVID-19:

«Он просто выбил меня из колеи. Три недели я ощущал себя как после боя в двенадцати раундах с Roberto Duran'ом. И с каждым днём ты начинаешь чувствовать себя немного лучше, потом ещё чуть-чуть, потом ещё, и в итоге где-то через месяц уже хорошо. Так что сейчас я ходячее антитело».

ALICE COOPER Urges Everyone To Get COVID-19 Vaccine, Says He Was








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