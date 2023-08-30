30 авг 2023



TOBIAS SAMMET опечален, что ALICE COOPER отменён



Фронтмен EDGUY и AVANTASIA Tobias Sammet заявил, что он опечален «отменой» Alice'a Cooper'a в связи с комментариями легендарного рокера о гендерно-подтверждающей медицинской помощи.



Tobias написал на своей странице в соцсети:



«Я только что прочитал что пришлось пережить моему коллеге по RadioBob и "хозяину игрушек" в AVANTASIA Alice'y Cooper'y на прошлой неделе в связи с его "отменой", и это меня очень огорчает. Я не говорю, что согласен или не согласен с тем, что он сказал, я слишком мало знаю об этом. Но, насколько я понимаю, он ответил на вопрос в интервью, касающийся гендерной идентичности, и выразил озабоченность тем, как с этим поступать, например, родителям. Это не было радикальным, разжигающим ненависть мнением, это было из серии "то, чего я боюсь..."



Это деликатная тема, и лучшие ответы на неё могли бы дать люди, которых она затронула, которые сами имеют с ней дело или помогают и поддерживают тех, кого она затронула. Но я также считаю, что каждый человек, желающий быть уважаемой частью общества, должен иметь право уважительно высказать свои личные опасения или сомнения по любой теме, не будучи разорванным на куски. Я уверен, что даже Alice хочет, чтобы каждый человек жил в свободе, мире и безопасности, независимо от его ориентации, пола, национальности. Это здравый смысл для любящего, заботливого, уважающего себя человека. Разорвать его на части и назвать архизлодеем за то, что он высказал свои опасения по поводу того, как следует относиться к некоторым аспектам сложной темы... Думаю, это не приведёт к лучшему пониманию, сопереживанию и диалогу. Это только ещё больше разобщит. Я считаю, что этот рефлекс отмены гораздо более контрпродуктивен, чем то, что мог бы сказать Элис, вне зависимости от того, справедливо это или нет.



Независимо от того, согласен ли человек с тем, что он сказал, если мы отменим кого-то вроде него, то, возможно, нам придётся отменить большую часть населения Земли, а это приведёт к Армагеддону.



Мир всем, T».





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