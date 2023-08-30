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Alice Cooper

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|||| 30 авг 2023

TOBIAS SAMMET опечален, что ALICE COOPER отменён



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Фронтмен EDGUY и AVANTASIA Tobias Sammet заявил, что он опечален «отменой» Alice'a Cooper'a в связи с комментариями легендарного рокера о гендерно-подтверждающей медицинской помощи.

Tobias написал на своей странице в соцсети:

«Я только что прочитал что пришлось пережить моему коллеге по RadioBob и "хозяину игрушек" в AVANTASIA Alice'y Cooper'y на прошлой неделе в связи с его "отменой", и это меня очень огорчает. Я не говорю, что согласен или не согласен с тем, что он сказал, я слишком мало знаю об этом. Но, насколько я понимаю, он ответил на вопрос в интервью, касающийся гендерной идентичности, и выразил озабоченность тем, как с этим поступать, например, родителям. Это не было радикальным, разжигающим ненависть мнением, это было из серии "то, чего я боюсь..."

Это деликатная тема, и лучшие ответы на неё могли бы дать люди, которых она затронула, которые сами имеют с ней дело или помогают и поддерживают тех, кого она затронула. Но я также считаю, что каждый человек, желающий быть уважаемой частью общества, должен иметь право уважительно высказать свои личные опасения или сомнения по любой теме, не будучи разорванным на куски. Я уверен, что даже Alice хочет, чтобы каждый человек жил в свободе, мире и безопасности, независимо от его ориентации, пола, национальности. Это здравый смысл для любящего, заботливого, уважающего себя человека. Разорвать его на части и назвать архизлодеем за то, что он высказал свои опасения по поводу того, как следует относиться к некоторым аспектам сложной темы... Думаю, это не приведёт к лучшему пониманию, сопереживанию и диалогу. Это только ещё больше разобщит. Я считаю, что этот рефлекс отмены гораздо более контрпродуктивен, чем то, что мог бы сказать Элис, вне зависимости от того, справедливо это или нет.

Независимо от того, согласен ли человек с тем, что он сказал, если мы отменим кого-то вроде него, то, возможно, нам придётся отменить большую часть населения Земли, а это приведёт к Армагеддону.

Мир всем, T».




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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30 авг 2023
N
Nihel
Как же ссыкливо они обволакивают свои слова извинительной патокой.
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30 авг 2023
G
Gustaff
Тем более, учитывая, что мы все знаем про Тобиаса, ну вы понимаете... Я не говорю, что я считаю или не считаю, что он педик ли гетеросексуал, я слишком мало об этом знаю, но такие как он должны жить свободно и счастливо, несмотря на то какие они есть
  Dislike!1
30 авг 2023
olly71
Gustaff, саммет вообще то женат и вроде никогда не давал повода про себя так думать. Ну одевается как клоун но только по этому если судить ))) В шоу бизнесе половина не стандартно одеваются .
Like!1
30 авг 2023
G
Gustaff
olly71, да я шучу. Но то, что кто-то женат ничего не меняет от слова совсем, вон, сколько примеров в истории.
30 авг 2023
R
Rutger
Отменой пока и не пахнет. Какой-то контракт разорвали и якобы шоу закрыли - баловство.
Скоро "отменой" будут называть бумажный стаканчик, брошенный на сцену.
Like!1
30 авг 2023
agugac
Дело не в сикливости, а в аккуратной поддержке чела с одной стороны и с другой, не просрать нажитое, ту же аудиторию поклонников, например. Вот так и живёт "золотой миллиард" - транспондеры, трансгендеры, пидоры и прочее физиологическое противоречие с природой, правят большинством вменяемых. А Тобиасу респект, что не промолчал...
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