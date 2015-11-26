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ALICE COOPER исполнил песню для ZAK NILSSON



ALICE COOPER написал песню для ZAK'a NILSSON'a, сына Гэри Нилсона и исполнил ее в рамках недавнего эпизода "Coffee Talk With ADIKA Live", шоу, которое ведет басист Stefan Adika и бывший автор Rolling Stone Corey Levitan.













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