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Alice Cooper

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ALICE COOPER не верит, что рок умер



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ALICE COOPER отверг идею Gene'a Simmons'a из KISS о том, что рок мёртв, сказав, что «рок-н-ролл сейчас именно там, где и должен быть».

Cooper, который продвигает свой новый альбом "Detroit Stories", обсудил статус рока во время недавнего интервью с NME. Элис сказал:

«Я бы хотел, чтобы Gene Simmons занимался моими налогами, потому что он бизнесмен, и с точки зрения бизнеса его утверждение о том, что рок мёртв, правомерно. Но я гарантирую, что сейчас где-то в Лондоне в гаражах какие-то ребята учат песни AEROSMITH, GUNS N' ROSES, — кучка 18-летних ребят с гитарами и барабанами учится играть хард-рок. То же самое происходит и с Соединёнными Штатами — там есть все эти молодые группы, которые хотят возродить хард-рок. Так что в некотором смысле рок-н-ролл сейчас именно там, где и должен быть. Нас нет на Грэмми, мы не в мейнстриме. Рок-н-ролл сейчас на улице, и я думаю, что это создаёт к нам отношение, как будто мы вне закона. И я считаю, что это очень хорошо для рок-н-ролла, потому что именно так рок-н-ролл появился; в то время мы все были вне закона, а потом мы стали мейнстримом. Но сейчас — FOO FIGHTERS, GREEN DAY — много отличных хард-рок-групп.

Единственным видом музыки, если подумать, которая появилась и никогда не пропадала, был хард-рок. Потому что она ушла в панк, она ушла в диско, она ушла в хип-хоп, она ушла в гранж, но единственное, что оставалось где-то посередине, был хард-рок. THE ROLLING STONES были по-прежнему THE ROLLING STONES; AEROSMITH были по-прежнему AEROSMITH; Элис Купер был по-прежнему Элисом Купером. Мы пережили эти вещи, потому что гитарный хард-рок — это единственное, что останется 30, 40 лет спустя. И я думаю, что музыка будет развиваться и дальше, но хард-рок-группы останутся».

ALICE COOPER Doesn





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