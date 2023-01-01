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*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 34
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Alice Cooper

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17 июл 2023 : 		 ALICE COOPER в Later… With Jools Holland

2 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS: «Для меня честь записать альбом с ALICE COOPER»

14 июн 2023 : 		 Новое видео ALICE COOPER

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21 май 2023 : 		 ALICE COOPER в Later… With Jools Holland

16 май 2023 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

16 май 2023 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

1 май 2023 : 		 ALICE COOPER открыл тур

28 апр 2023 : 		 Предварительное название нового альбома ALICE COOPER

27 апр 2023 : 		 Переиздания ALICE COOPER выйдут летом

14 апр 2023 : 		 NITA STRAUSS: «ALICE COOPER — не группа, это семья!»

11 апр 2023 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

26 мар 2023 : 		 KANE ROBERTS: «Я не лучший кандидат для ALICE COOPER»

25 мар 2023 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

19 мар 2023 : 		 ALICE COOPER собирается выпустить альбом, записанный без дублей

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6 мар 2023 : 		 ALICE COOPER — о новом альбоме: «Он потрясёт вас»

13 янв 2023 : 		 Концертное видео ALICE COOPER 1991 года

9 дек 2022 : 		 KANE ROBERTS — о возвращении в группу ALICE COOPER

5 дек 2022 : 		 Биография ALICE COOPER выйдет зимой

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2 окт 2022 : 		 Новое видео ALICE COOPER BAND

30 сен 2022 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

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ALICE COOPER в Later… With Jools Holland



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ALICE COOPER 27 октября 2012 года выступил в программе Later… With Jools Holland — видео от BBC Studios Distribution доступно ниже.

ALICE COOPER Performs "I'll Bite Your Face Off" On Later... With Jools Holland; Video




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