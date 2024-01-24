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Alice Cooper

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Новая версия альбома ALICE COOPER выйдет весной



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Восьмого марта на тройном виниле и двойном CD будет выпущена новая версия альбома ALICE COOPER "Billion Dollar Babies" по случаю 50-летнего юбилея пластинки, занявшей в 1973 году первое место как в Великобритании, так и в США. Первый сингл из этой версии, "Elected", доступен ниже.

LP One

Side One

01. Hello Hooray
02. Raped And Freezin'
03. Elected
04. Billion Dollar Babies
05. Unfinished Sweet

Side Two

01. No More Mr. Nice Guy
02. Generation Landslide
03. Sick Things
04. Mary Ann
05. I Love The Dead

LP Two

Side One

01. Hello Hooray - Live, 1973
02. Billion Dollar Babies - Live, 1973
03. Elected - Live, 1973
04. I'm Eighteen - Live, 1973
05. Raped And Freezin' - Live, 1973
06. No More Mr. Nice Guy - Live, 1973

Side Two

01. My Stars - Live, 1973
02. Unfinished Sweet - Live, 1973
03. Sick Things - Live, 1973
04. Dead Babies - Live, 1973
05. I Love The Dead - Live, 1973

LP Three

Side One

01. School's Out - Live, 1973
02. Under My Wheels - Live, 1973
03. Coal Black Model T - Outtake
04. Son Of Billion Dollar Babies (Generation Landslide) - Outtake

Side Two

01. Hello Hooray - Single Version
02. Billion Dollar Babies - Single Version
03. Elected - Single Version
04. Mary Ann - Single Version
05. Slick Black Limousine

CD Track Listing

CD One

01. Hello Hooray
02. Raped And Freezin'
03. Elected
04. Billion Dollar Babies
05. Unfinished Sweet
06. No More Mr. Nice Guy
07. Generation Landslide
08. Sick Things
09. Mary Ann
10. I Love The Dead

CD Two

01. Hello Hooray - Live, 1973
02. Billion Dollar Babies - Live, 1973
03. Elected - Live, 1973
04. I'm Eighteen - Live, 1973
05. Raped And Freezin' - Live, 1973
06. No More Mr. Nice Guy - Live, 1973
07. My Stars - Live, 1973
08. Unfinished Sweet - Live, 1973
09. Sick Things - Live, 1973
10. Dead Babies - Live, 1973
11. I Love The Dead - Live, 1973
12. School's Out - Live, 1973
13. Under My Wheels - Live, 1973
14. Coal Black Model T - Outtake
15. Son Of Billion Dollar Babies (Generation Landslide) - Outtake
16. Hello Hooray - Single Version
17. Billion Dollar Babies - Single Version
18. Elected - Single Version
19. Mary Ann - Single Version
20. Slick Black Limousine




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24 янв 2024
E
Evil3062
Отлично надо брать.

просмотров: 290

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