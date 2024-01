сегодня



Новая версия альбома ALICE COOPER выйдет весной



Восьмого марта на тройном виниле и двойном CD будет выпущена новая версия альбома ALICE COOPER "Billion Dollar Babies" по случаю 50-летнего юбилея пластинки, занявшей в 1973 году первое место как в Великобритании, так и в США. Первый сингл из этой версии, "Elected", доступен ниже.



LP One



Side One



01. Hello Hooray

02. Raped And Freezin'

03. Elected

04. Billion Dollar Babies

05. Unfinished Sweet



Side Two



01. No More Mr. Nice Guy

02. Generation Landslide

03. Sick Things

04. Mary Ann

05. I Love The Dead



LP Two



Side One



01. Hello Hooray - Live, 1973

02. Billion Dollar Babies - Live, 1973

03. Elected - Live, 1973

04. I'm Eighteen - Live, 1973

05. Raped And Freezin' - Live, 1973

06. No More Mr. Nice Guy - Live, 1973



Side Two



01. My Stars - Live, 1973

02. Unfinished Sweet - Live, 1973

03. Sick Things - Live, 1973

04. Dead Babies - Live, 1973

05. I Love The Dead - Live, 1973



LP Three



Side One



01. School's Out - Live, 1973

02. Under My Wheels - Live, 1973

03. Coal Black Model T - Outtake

04. Son Of Billion Dollar Babies (Generation Landslide) - Outtake



Side Two



01. Hello Hooray - Single Version

02. Billion Dollar Babies - Single Version

03. Elected - Single Version

04. Mary Ann - Single Version

05. Slick Black Limousine



CD Track Listing



CD One



01. Hello Hooray

02. Raped And Freezin'

03. Elected

04. Billion Dollar Babies

05. Unfinished Sweet

06. No More Mr. Nice Guy

07. Generation Landslide

08. Sick Things

09. Mary Ann

10. I Love The Dead



CD Two



01. Hello Hooray - Live, 1973

02. Billion Dollar Babies - Live, 1973

03. Elected - Live, 1973

04. I'm Eighteen - Live, 1973

05. Raped And Freezin' - Live, 1973

06. No More Mr. Nice Guy - Live, 1973

07. My Stars - Live, 1973

08. Unfinished Sweet - Live, 1973

09. Sick Things - Live, 1973

10. Dead Babies - Live, 1973

11. I Love The Dead - Live, 1973

12. School's Out - Live, 1973

13. Under My Wheels - Live, 1973

14. Coal Black Model T - Outtake

15. Son Of Billion Dollar Babies (Generation Landslide) - Outtake

16. Hello Hooray - Single Version

17. Billion Dollar Babies - Single Version

18. Elected - Single Version

19. Mary Ann - Single Version

20. Slick Black Limousine







