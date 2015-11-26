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Alice Cooper

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|||| сегодня

ALICE COOPER: «Полицейских-расистов нужно убирать»



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ALICE COOPER недавно поговорил с Dave'ом Lawrence'ом из Hawaii Public Radio о БэЛэМэ и вспомнил о событиях 60-х годов:

«Ну разве не удивительно, что это было 50, 60 лет назад, или что-то вроде того, и мы всё ещё имеем дело с той же проблемой? Вы могли бы подумать, что тогда решили проблему. Но всегда есть пять процентов людей, которые являются расистами.

Честно говоря, я знаю много копов. Но не знаю ни одного копа-расиста. Но я гарантирую вам, что пять процентов полицейских в каждом городе имеют расовую проблему. И именно они попадают в заголовки, потому что совершают глупости.

Я думаю, мы должны смотреть на это так же, как и на всё остальное. Пять процентов мусульманского населения — может пять процентов — вернулись в ИГИЛ (запрещена в России). Остальные — такие же, как и мы. Если собрать мусульманскую семью и американскую вместе, то они легко устроят барбекю, они даже не будут говорить о политике, но всегда есть эти пять процентов, которые расстроят весь мир. И я полагаю, что с полицией всё ровно так же. Там нет полного полицейского отделения расистов, есть лишь небольшой процент, который нужно вылавливать и убирать. Я не понимаю, почему мы не тратим деньги на то, чтобы в каждом городе был комитет, который бы очищал полицейские управления от плохих парней».

ALICE COOPER Says Racist Cops Should Be





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Максим.Игоревич


20 июл 2020, 13:31		Новость ещё незаминсуованна, а старина Винс не разнесён в пух и прах местными "правдолюбами"? Фантастика!


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