9 сен 2022



ALICE COOPER отыграл первое шоу с вернувшимся KANE'ом ROBERTS'ом



ALICE COOPER отыграл первое шоу с вернувшимся в состав KANE'ом ROBERTS'ом — это стало первым выступлением с 1988 года.







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