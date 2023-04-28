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Предварительное название нового альбома ALICE COOPER



ALICE COOPER в рамках программы Hair Nation рассказал о новом альбоме:



«На альбоме, который выйдет очень скоро, представлена гастрольная группа — Roxie и Glen [Sobel] — вы знаете, все ребята —Tommy [Henriksen], [басист] Chuck [Garric] и Nita. Я тогда подумал: "Я хочу показать всю силу моей группы". Так что мы записали альбом в студии, и в нём было очень мало наложений, потому что группа очень слаженная. И я хотел, чтобы они все сочиняли вместе со мной. Я сказал: "Приносите песни, потому что я хочу, чтобы всё было написано своими силами". И Ezrin его спродюсировал. Я хочу сказать, что это отличный гитарный рок-н-ролльный альбом. Я очень горжусь этим диском. И он выходит... Он выйдет в этом году».



Что касается возможного названия нового альбома, Alice сказал:



«Я думаю, что он будет называться "Road". Потому что это группа, которая находится в туре, и большинство песен посвящены дороге.



Там много смешного. Есть пара душераздирающих песен. Я думаю, когда вы услышите альбом, вы почувствуете, каково это — быть в дороге».



Он также ещё раз подтвердил, что работает над вторым новым альбомом, но добавил, что «не может говорить об этом» прямо сейчас:



«Я обещал, что не буду говорить об этом».







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