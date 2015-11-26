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Alice Cooper

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ALICE COOPER: «Я никогда не отказывал кому-либо в автографе или фото»



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Alice Cooper дал интервью Lzzy Hale из HALESTORM в рамках шоу "Raise Your Horns With Lzzy Hale". Alice рассказал о том, что, несмотря на успешную карьеру, он остаётся скромным и приземлённым человеком:

«Я никогда не отказывал кому-либо в автографе или фотографии — только потому, что для меня это комплимент, — сам факт того, что люди хотят, чтобы я что-то подписал. Я обозначил границу для того, у кого есть семь таких же альбомов, потому что я знаю, что их продают. Но я сразу спрошу: "Ты поддерживаешь свою семью?" "Да, поддерживаю". "Хорошо. Я подпишу".

Но, если честно, нужно оставить эго на сцене. И когда я выхожу на публику, каждый день мы с [моей женой] Шерил оказываемся в торговом центре, в каком бы городе мы ни находились. На мне бейсболка, солнцезащитные очки. Если кто-нибудь узнаёт меня, — конечно, фотографируйте.

Я всегда слышал: "Никогда не встречайтесь со своими героями, потому что будете разочарованы". Это ни в коем случае не правда. Я встретил [Фрэнка] Синатру, Элвиса [Пресли], THE BEATLES — каждый из них, чем важнее они были, тем они были приятнее. Они всегда были очень милыми людьми, потому что им не нужно было ничего доказывать. И я сказал, что если я когда-нибудь достигну этого уровня...

На самом деле, чтобы быть придурком, нужно много энергии. И как ужасно быть самим собой, если ты просто прогуливаешься и говоришь: "Эй, я ничего не подпишу. Блин". А я просто говорю: "Давай!" Так всегда с группами, которые движутся к вершине. Но если взять такого парня, как [актёр и коллега по группе HOLLYWOOD VAMPIRES] Джонни Деппа — он самый милый и приятный, он будет сидеть и разговаривать с кем угодно в течение двух часов на скамейке в парке. И когда ты видишь таких людей, ты понимаешь, что ты хочешь быть таким — ты хочешь быть значимым и милым одновременно. [Paul] McCartney — самый милый человек, которого ты когда-либо встречал в своей жизни. THE [ROLLING] STONES — самые милые люди, которых ты когда-либо встречал. И это здорово. Ты должен к этому стремиться, чтобы иметь отличную репутацию».

ALICE COOPER:





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Tomahawk


15 июн 2020, 12:46		>STONES — самые милые люди, которых ты когда-либо встречал.

А вот некто мистер Ульрих остался разочарован знакомством с ними.

Alias


15 июн 2020, 15:11		Да, вот насчет Роллингов - черт его знает. Может в своем цеху они и милые ребята


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