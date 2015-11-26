сегодня



ALICE COOPER активно работает над новым материалом



Nita Strauss в рамках недавнего интервью детройтской радиостанции WRIF подтвердила, что ALICE COOPER работает над новым материалом:



«На самом деле в эти выходные у меня запланирован разговор с [лагерем Cooper], чтобы обсудить прогресс в этом деле. В последний раз, когда я касалась этой темы, мы работали над ним в Нэшвилле. Мы с группой сели и записали довольно много музыки для предстоящего альбома. В этот раз группа также приняла большое участие в записи, что произошло впервые за восемь лет моего пребывания в коллективе. Так что нам было очень весело и очень интересно работать с такой легендой, как [продюсер] Bob Ezrin. Это была огромная честь — быть в студии с ним и Alice'ом, создавая то, что, как мы надеемся, станет ещё одним альбомом Alice Cooper, который пополнит его наследие.



Я участвовала в выпуске концертного DVD Alice Cooper. Я выпускала концертные альбомы, концертные треки, которые использовались как бонусы, но [это мой] первый студийный альбом с Alice'ом. Я вообще единственный человек в [нынешнем составе группы Alice'а], который раньше ничего не записывал с ним, так что для меня это очень важно. [Для меня] это очень большая честь».



Отвечая на вопрос о возможной дате выхода нового альбома Alice'a, Nita ответила:



«У меня нет таких сведений. Я могу многое рассказать о своей [предстоящей сольной] пластинке, но когда дело касается Alice'a, я наёмный музыкант, как и все остальные. Сейчас мы всё ещё гастролируем с альбомом "Detroit Stories", который вышел в прошлом году. Так что я не уверена, что мы сразу же увидим следующий альбом. Но, пожалуйста, не верьте мне на слово. Это не моя группа. Я не хочу говорить не по делу. Но я знаю, что мы будем много гастролировать с "Detroit Stories" в этом году».







</div>





+1 -0



( 1 ) просмотров: 381

