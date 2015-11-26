14 июл 2020



ALICE COOPER выпустит шоколадное молоко



Этой осенью Danzeisen Dairy выпустит специальное издание шоколадного молока Alice Cooper в бутылках, которое будет доступно в розничных магазинах и для доставки на дом по Аризоне. Выручка пойдёт в пользу Solid Rock, некоммерческой организации Alice'а и его жены Шерил, основанной в 1995 году. Организация управляет "The Rock Teen Center", площадью 28 000 квадратных футов в Фениксе, где люди в возрасте от 12 до 20 лет могут бесплатно могут обучаться музыке (уроки игры на инструментах, обучение в студии звукозаписи), танцам, искусству, кино и фотографии, а также многим другим творческим направлениям.













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