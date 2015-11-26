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Alice Cooper

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NITA STRAUSS — о новом альбоме ALICE COOPER



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NITA STRAUSS в рамках недавнего интервью рассказала о своих впечатлениях от работы с Bob'ом Ezrin'ом над новым материалом для ALICE COOPER:

«У Bob'а определённо есть свой собственный стиль работы, своя индивидуальность, и если вы это понимаете и находите общий язык, я думаю, Bob — удивительный, потрясающий человек. Он замечательный человек, с которым можно работать вне зависимости от обстоятельств, но я уверена, что вы должны понимать его продюсерский стиль, его стиль критика и понимать, к чему он ведёт в своём конкретном видении. Мы отлично провели время, записывая альбом».

По её словам, Bob дал ей и её коллегам по группе достаточно возможностей для демонстрации своих собственных музыкальных установок в процессе записи.

«Кто мы такие, чтобы указывать Bob'у Ezrin'у, как делать альбом ALICE COOPER? У него есть видение, он хочет, чтобы всё было так, как он хочет, а наша работа заключалась в том, чтобы прийти и воплотить это в жизнь. И я уверена, что мы сделали это как нельзя лучше и полностью сохранили свою индивидуальность и свой собственный стиль. Он дал нам много свободы для самовыражения. Конечно, он снабдил нас большим количеством замечаний. Я думаю, ALICE хотел, чтобы мы сделали запись, которая звучала бы как его группа, как живая группа, и я была искренне благодарна, что Bob и ALICE COOPER дали нам возможность сделать всё именно так!»

NITA STRAUSS On Upcoming ALICE COOPER Album:





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