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*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 34
*BRUCE DICKINSON — о группис 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 14
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Alice Cooper

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22 сен 2022 : 		 Новое видео ALICE COOPER BAND

9 сен 2022 : 		 ALICE COOPER отыграл первое шоу с вернувшимся KANE'ом ROBERTS'ом

9 сен 2022 : 		 NITA STRAUSS — об уходе из группы ALICE COOPER

14 июл 2022 : 		 KANE ROBERTS вернулся в ALICE COOPER

12 июл 2022 : 		 NITA STRAUSS ушла от ALICE COOPER

6 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления ALICE COOPER

1 июл 2022 : 		 ALICE COOPER присоединился к DESMOND CHILD

24 июн 2022 : 		 Концерт ALICE COOPER BAND выйдет осенью

21 июн 2022 : 		 ALICE COOPER: «Рок не мёртв»

15 июн 2022 : 		 ALICE COOPER написал 30 песен

12 июн 2022 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к ALICE COOPER

20 май 2022 : 		 Вышла фигурка ALICE COOPER

27 фев 2022 : 		 ALICE COOPER завершает работу над альбомом

10 фев 2022 : 		 NITA STRAUSS — о новом альбоме ALICE COOPER

4 фев 2022 : 		 ALICE COOPER — о взаимоотношениях с Ted'ом Nugent'ом

3 фев 2022 : 		 ALICE COOPER открыл тур

2 фев 2022 : 		 Выходит новый сингл ALICE COOPER

31 янв 2022 : 		 ALICE COOPER работает сразу над двумя альбомами

11 янв 2022 : 		 ALICE COOPER активно работает над новым материалом

27 окт 2021 : 		 Носки исполняют ALICE COOPER

14 окт 2021 : 		 ACE FREHLEY присоединился на сцене к ALICE COOPER

5 окт 2021 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

3 окт 2021 : 		 ALICE COOPER получил улицу

1 окт 2021 : 		 ALICE COOPER выпускает бургер

21 сен 2021 : 		 ALICE COOPER дал свой первый концерт за полтора года

6 сен 2021 : 		 ALICE COOPER будет гранд-маршалом
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Новое видео ALICE COOPER BAND



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"I'm Eighteen", новое видео ALICE COOPER BAND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из концертного релиза "Live From The Astroturf".

Трек-лист:

CD:
"Caught In a Dream" (Vinyl Side A)
"Be My Lover"
"I'm Eighteen"
"Is It My Body"
"No More Mr. Nice Guy"
"Under My Wheels" (Vinyl Side B)
"School's Out"
"Elected"
"Desperado" (Intro Bonus Track)

DVD/Blu-ray (Running time over 100 minutes) - Documentary With All Live Performances+ Extras: :

* Music Video for "I'm Eighteen" (Live From The Astroturf)
* Music Video for "Under My Wheels" (Live From The Astroturf)
* Extensive Interview with Dennis, Michael and Neal

Watch Original ALICE COOPER BAND Perform




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