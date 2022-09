сегодня



Новое видео ALICE COOPER BAND



"I'm Eighteen", новое видео ALICE COOPER BAND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из концертного релиза "Live From The Astroturf".



Трек-лист:



CD:

"Caught In a Dream" (Vinyl Side A)

"Be My Lover"

"I'm Eighteen"

"Is It My Body"

"No More Mr. Nice Guy"

"Under My Wheels" (Vinyl Side B)

"School's Out"

"Elected"

"Desperado" (Intro Bonus Track)



DVD/Blu-ray (Running time over 100 minutes) - Documentary With All Live Performances+ Extras: :



* Music Video for "I'm Eighteen" (Live From The Astroturf)

* Music Video for "Under My Wheels" (Live From The Astroturf)

* Extensive Interview with Dennis, Michael and Neal







+0 -0



просмотров: 482