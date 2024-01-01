Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 41
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 34
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 31
*Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы 22
*Новое видео ACCEPT 20
*BRUCE DICKINSON: «В боязни летать нет ничего постыдного» 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 16
*SEPULTURA открыла тур 16
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 16
*Фронтмен BEHEMOTH представил свои гитары 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 41
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 34
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 31
*Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы 22
*Новое видео ACCEPT 20
[= ||| все новости группы



*

Alice Cooper

*



7 мар 2024 : 		 ALICE COOPER — ископаемый червяк!

24 янв 2024 : 		 Новая версия альбома ALICE COOPER выйдет весной

21 янв 2024 : 		 Концертный релиз ALICE COOPER выйдет весной

18 ноя 2023 : 		 Новая книга ALICE COOPER выйдет весной

30 окт 2023 : 		 Новое видео ALICE COOPER

1 окт 2023 : 		 ALICE COOPER: «Если может Mick Jagger, значит, смогу и я!»

24 сен 2023 : 		 ALICE COOPER: «Только Пол Маккартни может использовать ИИ»

11 сен 2023 : 		 Когда ALICE COOPER уйдет со сцены?

2 сен 2023 : 		 ALICE COOPER: «Никакой пенсии, я останусь последним из могикан!»

30 авг 2023 : 		 TOBIAS SAMMET опечален, что ALICE COOPER отменён

30 авг 2023 : 		 Шоу ALICE COOPER на радио закрывают спустя 20 лет

27 авг 2023 : 		 Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPER

27 авг 2023 : 		 ALICE COOPER, видимо, тоже скоро сдаст назад

20 авг 2023 : 		 Видео с текстом от ALICE COOPER

19 авг 2023 : 		 Фрагменты новых песен ALICE COOPER

17 авг 2023 : 		 Подкрась мордашку с ALICE COOPER

16 авг 2023 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

14 авг 2023 : 		 ALICE COOPER считает, что если бы Джон Леннон был жив, THE BEATLES могли бы воссоединиться

13 авг 2023 : 		 ALICE COOPER о переизданиях: «Я не имею к этому никакого отношения»

10 авг 2023 : 		 Новая песня ALICE COOPER

7 авг 2023 : 		 ALICE COOPER разогрел MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD

19 июл 2023 : 		 Новое видео ALICE COOPER

17 июл 2023 : 		 ALICE COOPER в Later… With Jools Holland

2 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS: «Для меня честь записать альбом с ALICE COOPER»

14 июн 2023 : 		 Новое видео ALICE COOPER

29 май 2023 : 		 ALICE COOPER не собирается завязывать
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ALICE COOPER — ископаемый червяк!



zoom
Новое ископаемое было названо Serpula alicecooperi в честь американского певца и исполнителя ALICE COOPER. Alice присоединился к ряду других легендарных музыкантов, таких как Tony Iommi (BLACK SABBATH), Лемми(MOTÖRHEAD),King Diamond, THE ROLLING STONES — и это лишь некоторые из них, чьи окаменелости названы в их честь.

Возраст Serpula alicecooperi составляет 190 миллионов лет, и он представляет собой червя серпулиду, разновидность морского червя, который строит кальциевую трубку, в которой и живет. Черви живут, фильтруя морскую воду своей короной щупалец, а когда чувствуют опасность, могут втягивать свое тело в трубку, которая закрывается крышкой. Окаменелость была найдена геологом-любителем Метте Хофтштедт в 190-миллионном песчанике Хасле на датском острове Борнхольм и передана исследователям из Геомузея Факсе в Дании для изучения и идентификации. Исследование, в котором описывалась и называлась окаменелость, проводили ученые Томаш Кочи из Музея естественной истории в Праге (Чехия), Йеспер Милан и Стен Леннарт Якобсен из Геомузея Факсе (Дания) и Арден Басфорт из Музея естественной истории Дании.

«Когда мы изучили окаменелость, быстро стало ясно, что мы имеем дело с новым и неизвестным видом серпулидных червей. Будучи одновременно палеонтологом и большим поклонником металла и рок-музыки, я всегда считал, что если кто-то и заслуживает того, чтобы в его честь было названо ископаемое, то это должен быть Alice за его огромное влияние на музыкальную сцену в последние полдесятка лет, и его музыка постоянно звучала на заднем плане во время многих моих исследований.

Серпулидные черви были пионерами в своем особом образе жизни, когда они только появились, и они стали массовым элементом в экосистемах океана в начале Юрского периода, около 190 миллионов лет назад, и существуют по сей день. Alice был пионером шок-рок сцены когда он появился в конце шестидесятых, и он правит бал до сих пор!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 196

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом