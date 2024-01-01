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ALICE COOPER — ископаемый червяк!



Новое ископаемое было названо Serpula alicecooperi в честь американского певца и исполнителя ALICE COOPER. Alice присоединился к ряду других легендарных музыкантов, таких как Tony Iommi (BLACK SABBATH), Лемми(MOTÖRHEAD),King Diamond, THE ROLLING STONES — и это лишь некоторые из них, чьи окаменелости названы в их честь.



Возраст Serpula alicecooperi составляет 190 миллионов лет, и он представляет собой червя серпулиду, разновидность морского червя, который строит кальциевую трубку, в которой и живет. Черви живут, фильтруя морскую воду своей короной щупалец, а когда чувствуют опасность, могут втягивать свое тело в трубку, которая закрывается крышкой. Окаменелость была найдена геологом-любителем Метте Хофтштедт в 190-миллионном песчанике Хасле на датском острове Борнхольм и передана исследователям из Геомузея Факсе в Дании для изучения и идентификации. Исследование, в котором описывалась и называлась окаменелость, проводили ученые Томаш Кочи из Музея естественной истории в Праге (Чехия), Йеспер Милан и Стен Леннарт Якобсен из Геомузея Факсе (Дания) и Арден Басфорт из Музея естественной истории Дании.



«Когда мы изучили окаменелость, быстро стало ясно, что мы имеем дело с новым и неизвестным видом серпулидных червей. Будучи одновременно палеонтологом и большим поклонником металла и рок-музыки, я всегда считал, что если кто-то и заслуживает того, чтобы в его честь было названо ископаемое, то это должен быть Alice за его огромное влияние на музыкальную сцену в последние полдесятка лет, и его музыка постоянно звучала на заднем плане во время многих моих исследований.



Серпулидные черви были пионерами в своем особом образе жизни, когда они только появились, и они стали массовым элементом в экосистемах океана в начале Юрского периода, около 190 миллионов лет назад, и существуют по сей день. Alice был пионером шок-рок сцены когда он появился в конце шестидесятых, и он правит бал до сих пор!»







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