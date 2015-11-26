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ALICE COOPER хочет записать альбом в дороге



ALICE COOPER в рамках недавнего эпизода "After-School's Out Special" рассказал о том, что планирует сделать в будущем:



«["Detroit Stories"] вышел. Так что нужно думать, что будет дальше. И для меня следующее — это показать эту группу. И я считаю, что единственный вариант это сделать — поехать в турне, написать новые песни и репетировать их на саундчеках, и в какой-то момент, находясь на гастролях, записать целый альбом вживую на какой-нибудь площадке.



Мысль заключается в том, чтобы показать, какая группа — слаженная. Так что если мы напишем песни, отрепетируем их в дороге и запишем их там же, то сможем назвать альбом "The Road" или просто "Road", что может стать и концепцией альбома. Истории о дороге».













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