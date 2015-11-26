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Alice Cooper

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27 ноя 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления ALICE COOPER

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12 ноя 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ALICE COOPER

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ALICE COOPER хочет записать альбом в дороге



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ALICE COOPER в рамках недавнего эпизода "After-School's Out Special" рассказал о том, что планирует сделать в будущем:

«["Detroit Stories"] вышел. Так что нужно думать, что будет дальше. И для меня следующее — это показать эту группу. И я считаю, что единственный вариант это сделать — поехать в турне, написать новые песни и репетировать их на саундчеках, и в какой-то момент, находясь на гастролях, записать целый альбом вживую на какой-нибудь площадке.

Мысль заключается в том, чтобы показать, какая группа — слаженная. Так что если мы напишем песни, отрепетируем их в дороге и запишем их там же, то сможем назвать альбом "The Road" или просто "Road", что может стать и концепцией альбома. Истории о дороге».

ALICE COOPER Says His Next Album Will Be Recorded On The Road





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


4 мар 2021, 13:18		Дед отжигает


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