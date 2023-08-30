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*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 27
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 22
*DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH 16
*Drum-cam от SEPULTURA 14
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*

Alice Cooper

*



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|||| 30 авг 2023

Шоу ALICE COOPER на радио закрывают спустя 20 лет



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Радиошоу "Nights With Alice Cooper", ведущим которого является ALICE COOPER, будет закрыто в сентябре — последний эфир намечен на восьмое число. Решение о закрытии популярной программы, как сообщается, связано с продажей United Stations Radio Network компании GeminiXIII, новое руководство которой планирует развивать программу в другом направлении.

Источник сообщил Radio+Television Business Report, что Cooper не собирается уходить на пенсию или покидать радиоэфир, и что решение о закрытии программы было вынужденным в связи с изменением направления деятельности руководства United Stations Radio Network. А может, реальные причины и в другом...






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30 авг 2023
Corpsegrinder04
Да гомодриллы заклевали, тут к гадалке не ходи. Те самые суки из LGBTQIA+^*-%3/14.... с прошлой новости.
Like!6  Dislike!1
30 авг 2023
N
Nihel
Corpsegrinder04, ты бы поосторожнее со словами, дед вон допизделся.
Like!1
30 авг 2023
Corpsegrinder04
Nihel, ну если забанят значит вывод один. Админ - бессовестный Lgbtqia+ , а если нет, значит путёвый гетер. Математика проста.
  Dislike!2
30 авг 2023
gravitgroove
надеюсь, Депп хотя бы не отвеpнется от него.
В остальном же - это было очевидно без сомнений. Это только начало. Дальше вполне себе могут сообpазить для него липовое уголовное дело, как он маленьких ноpвежских мальчиков водил на кладбище.
Like!2  Dislike!1
30 авг 2023
С
СтаканМарьиванны
>vampyre Cosmetics - вроде как не власть. И концертов Купера они не отменяют. И вообще никто не отменяет. Или всё же отменяют, штрафуют, кошмарят? Нет.
У Купера своя точка зрения, у Косметиков своя.
И они оба её выражают без последствий для своего здоровья и свободы.

> Радиошоу "Nights With Alice Cooper", ведущим которого является ALICE COOPER, будет закрыто в сентябре

Ну что, Red One, это же не последствия отмены, так, совпадение?
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30 авг 2023
N
Nihel
СтаканМарьиванны, "И они оба её выражают без последствий для своего здоровья и свободы."


А скажи, культура отмены это про здоровье и свободу? Нет. Это про то, что бы убрать тебя и твою точку зрения из публичного пространства. И первые ласточки полетели, с радио сняли, рожу с косметички сняли, возможно, дальше будет хуже.
Ну и ещё ты упомянул власть, что вообще странно, в самой идее культуры отмены, отменяет само общество в лице частных лиц и общественных институтов "независимых" от этой самой власти.

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