30 авг 2023



Шоу ALICE COOPER на радио закрывают спустя 20 лет



Радиошоу "Nights With Alice Cooper", ведущим которого является ALICE COOPER, будет закрыто в сентябре — последний эфир намечен на восьмое число. Решение о закрытии популярной программы, как сообщается, связано с продажей United Stations Radio Network компании GeminiXIII, новое руководство которой планирует развивать программу в другом направлении.



Источник сообщил Radio+Television Business Report, что Cooper не собирается уходить на пенсию или покидать радиоэфир, и что решение о закрытии программы было вынужденным в связи с изменением направления деятельности руководства United Stations Radio Network. А может, реальные причины и в другом...











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