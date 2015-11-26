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ACE FREHLEY присоединился на сцене к ALICE COOPER



ACE FREHLEY присоединился на сцене к ALICE COOPER в рамках концертов в West Palm Beach и Tampa десятого и одиннадцатого октября соответственно для исполнения "School's Out".







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