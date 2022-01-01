9 сен 2022



NITA STRAUSS — об уходе из группы ALICE COOPER



NITA STRAUSS в рамках недавнего интервью ответила на вопрос, нервничала ли она перед тем, как озвучить ALICE'y COOPER'y информацию о своём уходе:



«Я бы даже не стала употреблять слово "нервничала", потому что... Конечно, это было важное решение, но оно определённо не было таким драматичным, как это, возможно, выглядит в интернете. Мы только начали тур по Великобритании, когда я получила предложение в команду Demi. И я просто пошла в комнату Coop'а — я пришла в его гостиничный номер и поговорила с ним и его женой. И я говорю: "Слушай, у меня есть такая возможность". Он спросил: "Это не будет пересекаться с датами этого тура?" Я ответила: "Нет, но это будет противоречить осенним датам, поэтому мне придётся отказаться от осеннего тура". И он сказал: "Иди и сделай это". Он дал своё благословение. Он крепко обнял меня и сказал: "Иди и веселись. Сияй своим светом, и дай нам знать, что будет в следующем году, и мы всё решим". Так что это был прекрасный и доброжелательный разговор — без особых потрясений, без драмы, никто не был уволен, никто не сбежал. И я сделала шаг в сторону и попробовала что-то новое. Посмотрим, что произойдёт в будущем!»







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