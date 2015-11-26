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JOE BONAMASSA спрашивает у ALICE COOPER 'a



Специально к 50-му юбилейному выпуску программы "Live From Nerdville" JOE BONAMASSA пригласил ALICE COOPER'a. Что из этого вышло, можно увидеть ниже.







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