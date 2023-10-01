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*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 27
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Alice Cooper

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ALICE COOPER: «Если может Mick Jagger, значит, смогу и я!»



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В новом интервью Rock Candy, 16 страниц которого посвящено ALICE'у COOPER'y, он в частности, коснулся темы пенсии:

«Что касается прощального турне, то такой мысли у меня не возникало. И это странно, потому что все мои друзья уходят на пенсию. Вот и Gene Simmons [из KISS] недавно сказал мне: "Слушай, я ухожу. Приходи в декабре, всё будет кончено". А я отвечаю: "Знаешь, эти прощальные туры продолжаются уже много лет, верно?" Но Gene был очень серьёзен и сказал: "Не в этот раз. Я обещаю тебе, что в декабре KISS в том виде, в котором мы её знаем, перестанет существовать". Ребята из AEROSMITH говорят то же самое, как и многие другие группы моей эпохи. Но ничего подобного мне в голову не приходило. Я никогда не задумывался о том, чтобы уйти на пенсию. Я прекрасно себя чувствую, и группа звучит великолепно. Мне 75, но я буду играть и в 90, если буду ещё в достаточно хорошей форме».

В качестве источника вдохновения Alice назвал группу THE ROLLING STONES, которая по-прежнему активна и актуальна сегодня как никогда:

«Я смотрю на Mick'a Jagger'a как на образец для подражания. Mick всё ещё даёт трехчасовые концерты и проводит саундчек. Так что если это может сделать Mick, то смогу и я!»




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1 окт 2023
E
Evil Dmitry
Ну валяй-валяй, судьбу Лемми повторишь.

просмотров: 345

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