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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*Новая композиция от SERJ TANKIAN 9
*FALLING IN REVERSE: «Без лэптопа мы г...» 9
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Alice Cooper

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6 окт 2022 : 		 NITA STRAUSS присоединилась на сцене к ALICE COOPER

2 окт 2022 : 		 Новое видео ALICE COOPER BAND

30 сен 2022 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

22 сен 2022 : 		 Новое видео ALICE COOPER BAND

9 сен 2022 : 		 ALICE COOPER отыграл первое шоу с вернувшимся KANE'ом ROBERTS'ом

9 сен 2022 : 		 NITA STRAUSS — об уходе из группы ALICE COOPER

14 июл 2022 : 		 KANE ROBERTS вернулся в ALICE COOPER

12 июл 2022 : 		 NITA STRAUSS ушла от ALICE COOPER

6 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления ALICE COOPER

1 июл 2022 : 		 ALICE COOPER присоединился к DESMOND CHILD

24 июн 2022 : 		 Концерт ALICE COOPER BAND выйдет осенью

21 июн 2022 : 		 ALICE COOPER: «Рок не мёртв»

15 июн 2022 : 		 ALICE COOPER написал 30 песен

12 июн 2022 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к ALICE COOPER

20 май 2022 : 		 Вышла фигурка ALICE COOPER

27 фев 2022 : 		 ALICE COOPER завершает работу над альбомом

10 фев 2022 : 		 NITA STRAUSS — о новом альбоме ALICE COOPER

4 фев 2022 : 		 ALICE COOPER — о взаимоотношениях с Ted'ом Nugent'ом

3 фев 2022 : 		 ALICE COOPER открыл тур

2 фев 2022 : 		 Выходит новый сингл ALICE COOPER

31 янв 2022 : 		 ALICE COOPER работает сразу над двумя альбомами

11 янв 2022 : 		 ALICE COOPER активно работает над новым материалом

27 окт 2021 : 		 Носки исполняют ALICE COOPER

14 окт 2021 : 		 ACE FREHLEY присоединился на сцене к ALICE COOPER

5 окт 2021 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

3 окт 2021 : 		 ALICE COOPER получил улицу
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NITA STRAUSS присоединилась на сцене к ALICE COOPER



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NITA STRAUSS присоединилась на сцене к ALICE COOPER в рамках выступления четвертого октября в Budweiser Events Center, Loveland, Colorado.

I had the best time! Thanks for the warm welcome. https://t.co/wtIGZOlIUM



Hurricane meets Hurri-Kane рџќрџЊЄпёЏ @Kane_Roberts






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