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Alice Cooper

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|||| 27 фев 2022

ALICE COOPER завершает работу над альбомом



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Басист ALICE COOPER Chuck Garric подтвердил в интервью Metal Rules, что группа работает над новым материалом.

«Bob и Alice обратились к нам и сказали, что хотят записать альбом группы, так что мы все начали присылать песни и идеи от каждого участника. Кроме того, Bob попросил еще нескольких сторонних участников написать песни. Мы все вместе собрались в одной комнате и начали воплощать все это в жизнь. По большей части мы уже все сделали и просто вносим последние штрихи. Мы все еще далеки от завершения, но это очень круто».

На вопрос о том, сколько песен он написал, он сказал: «Я думаю, есть две, в которых я участвовал, а также есть совместное написание песен других ребят».

ALICE COOPER Is Putting 'Final Touches' On New Album, Says Bassist CHUCK GARRIC




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