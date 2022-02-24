27 фев 2022



ALICE COOPER завершает работу над альбомом



Басист ALICE COOPER Chuck Garric подтвердил в интервью Metal Rules, что группа работает над новым материалом.



«Bob и Alice обратились к нам и сказали, что хотят записать альбом группы, так что мы все начали присылать песни и идеи от каждого участника. Кроме того, Bob попросил еще нескольких сторонних участников написать песни. Мы все вместе собрались в одной комнате и начали воплощать все это в жизнь. По большей части мы уже все сделали и просто вносим последние штрихи. Мы все еще далеки от завершения, но это очень круто».



На вопрос о том, сколько песен он написал, он сказал: «Я думаю, есть две, в которых я участвовал, а также есть совместное написание песен других ребят».







+2 -1



просмотров: 570

