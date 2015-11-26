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Семплы новых песен ALICE COOPER



Семплы всех песен из нового альбома ALICE COOPER "Detroit Stories", выход которого намечен на 26 февраля, доступны ниже.



Трек-лист:



01. Rock 'N' Roll



02. Go Man Go (Album Version)



03. Our Love Will Change The World



04. Social Debris



05. $1000 High Heel Shoes



06. Hail Mary



07. Detroit City 2021 (Album Version)



08. Drunk And In Love



09. Independence Dave



10. I Hate You



11. Wonderful World



12. Sister Anne (Album Version)



13. Hanging On By A Thread (Don't Give Up)



14. Shut Up And Rock



15. East Side Story (Album Version)































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