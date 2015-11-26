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Alice Cooper

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3 фев 2022 : 		 ALICE COOPER открыл тур

2 фев 2022 : 		 Выходит новый сингл ALICE COOPER

31 янв 2022 : 		 ALICE COOPER работает сразу над двумя альбомами

11 янв 2022 : 		 ALICE COOPER активно работает над новым материалом

27 окт 2021 : 		 Носки исполняют ALICE COOPER

14 окт 2021 : 		 ACE FREHLEY присоединился на сцене к ALICE COOPER

5 окт 2021 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

3 окт 2021 : 		 ALICE COOPER получил улицу

1 окт 2021 : 		 ALICE COOPER выпускает бургер

21 сен 2021 : 		 ALICE COOPER дал свой первый концерт за полтора года

6 сен 2021 : 		 ALICE COOPER будет гранд-маршалом

2 июл 2021 : 		 ALICE COOPER — об идее записи альбома в туре

26 июн 2021 : 		 ALICE COOPER: «Второй укол почти не ощутил»

20 июн 2021 : 		 ALICE COOPER: факты о "School's Out"

2 июн 2021 : 		 JOE BONAMASSA спрашивает у ALICE COOPER'a

24 май 2021 : 		 ALICE COOPER продаёт картину Уорхола

19 май 2021 : 		 ALICE COOPER едет в осенний тур с ACE'ом FREHLEY

29 апр 2021 : 		 ALICE COOPER: «Стоит уколоться!»

25 апр 2021 : 		 ALICE COOPER: «IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!»

24 апр 2021 : 		 ALICE COOPER будет хэдлайнером Monsters Of Rock Cruise 2022

23 апр 2021 : 		 Новая книга ALICE COOPER выйдет весной

22 апр 2021 : 		 ALICE COOPER потерял в весе из-за COVID-19

20 апр 2021 : 		 Колыбельные от ALICE COOPER

6 апр 2021 : 		 ALICE COOPER — о первом наркоопыте

24 мар 2021 : 		 ALICE COOPER: «Если не в своей группе, то пел бы в FOO FIGHTERS»

17 мар 2021 : 		 ALICE COOPER выбрал «Бога рока»
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|||| сегодня

ALICE COOPER открыл тур



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Выступлением 28 января в The Andrew J Brady Music Center, Cincinnati, Ohio, ALICE COOPER открыл американский тур.

Сет-лист:

01. Feed My Frankenstein

02. No More Mr. Nice Guy

03. Bed Of Nails

04. Hey Stoopid

05. Fallen In Love

06. Go Man Go

07. Under My Wheels

08. He's Back (The Man Behind the Mask)

09. Rock & Roll (THE VELVET UNDERGROUND cover)

10. I'm Eighteen

11. Poison

12. Billion Dollar Babies

13. Roses On White Lace

14. My Stars

15. Devil's Food

16. Black Widow Jam

17. Steven

18. Dead Babies

19. I Love The Dead

20. Escape

21. Teenage Frankenstein

Encore:

22. School's Out

ALICE COOPER Kicks Off 2022 Tour In Cincinnati (Video)



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