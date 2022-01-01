14 июл 2022



KANE ROBERTS вернулся в ALICE COOPER



KANE ROBERTS возвращается в состав группы ALICE COOPER.



Alice: «Я рад возвращению Kane'a в наш состав на концерты в сентябре и октябре. Мы не прекращали дружить и он всегда был одним из моих любимых гитаристов. Ну и теперь у нас будет еще больше мускулов в туре 'Detroit Muscle'. Мы всегда держали дверь открытым и не были против возвращения или ухода каких-то музыкантов, так что будет здорово вновь выйти с Kane'ом на одну сцену. Фанатам стоит посетить эти концерты, должна быть бомба. Kane Roberts, Ryan Roxie и Tommy Henriksen на гитарах?! О да!»







+1 -2



просмотров: 294

