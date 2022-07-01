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Alice Cooper

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1 июл 2022 : 		 ALICE COOPER присоединился к DESMOND CHILD

24 июн 2022 : 		 Концерт ALICE COOPER BAND выйдет осенью

21 июн 2022 : 		 ALICE COOPER: «Рок не мёртв»

15 июн 2022 : 		 ALICE COOPER написал 30 песен

12 июн 2022 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к ALICE COOPER

20 май 2022 : 		 Вышла фигурка ALICE COOPER

27 фев 2022 : 		 ALICE COOPER завершает работу над альбомом

10 фев 2022 : 		 NITA STRAUSS — о новом альбоме ALICE COOPER

4 фев 2022 : 		 ALICE COOPER — о взаимоотношениях с Ted'ом Nugent'ом

3 фев 2022 : 		 ALICE COOPER открыл тур

2 фев 2022 : 		 Выходит новый сингл ALICE COOPER

31 янв 2022 : 		 ALICE COOPER работает сразу над двумя альбомами

11 янв 2022 : 		 ALICE COOPER активно работает над новым материалом

27 окт 2021 : 		 Носки исполняют ALICE COOPER

14 окт 2021 : 		 ACE FREHLEY присоединился на сцене к ALICE COOPER

5 окт 2021 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

3 окт 2021 : 		 ALICE COOPER получил улицу

1 окт 2021 : 		 ALICE COOPER выпускает бургер

21 сен 2021 : 		 ALICE COOPER дал свой первый концерт за полтора года

6 сен 2021 : 		 ALICE COOPER будет гранд-маршалом

2 июл 2021 : 		 ALICE COOPER — об идее записи альбома в туре

26 июн 2021 : 		 ALICE COOPER: «Второй укол почти не ощутил»

20 июн 2021 : 		 ALICE COOPER: факты о "School's Out"

2 июн 2021 : 		 JOE BONAMASSA спрашивает у ALICE COOPER'a

24 май 2021 : 		 ALICE COOPER продаёт картину Уорхола

19 май 2021 : 		 ALICE COOPER едет в осенний тур с ACE'ом FREHLEY
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ALICE COOPER присоединился к DESMOND CHILD



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DESMOND CHILD 27 июня отыграл в Odeon Of Herodes Atticus, в Афинах, который был построен в 161 году — в рамках этого выступления к нему присоединились Alice Cooper, Bonnie Tyler и Kip Winger.

ALICE COOPER Joins DESMOND CHILD For "Poison" Performance At Ancient Athens Amphitheater, Odeon Of Herodes Atticus; Video, Photos




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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1 июл 2022
T
Termofucker
Child внёс громадный вклад в популярную рок-музыку второй половины 80-х,без него бы не было многих песен,с которыми ассоциируется это время,прекрасное время!
1 июл 2022
o
olly71
Они все должны ему ноги целовать а так же Кисс Боржоми Аэросмит и др Без его песен уних всех было бы славы и значит денег значительно меньше.

просмотров: 164

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