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ALICE COOPER присоединился к DESMOND CHILD



DESMOND CHILD 27 июня отыграл в Odeon Of Herodes Atticus, в Афинах, который был построен в 161 году — в рамках этого выступления к нему присоединились Alice Cooper, Bonnie Tyler и Kip Winger.







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