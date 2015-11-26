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ALICE COOPER о пенсии: «Не, не слышал!»



В недавней беседе с ALICE COOPER'ом у него спросили, думает ли он, что в ближайшее время серьёзно встанет вопрос о пенсии, на что он ответил:



«Да не особо. Этого слова просто нет в моём словаре. Давным давно я сказал, что если я приеду в ваш город, где заявлен мой концерт и на него никто не придёт, ну что же — это знак, что со мной всё. Но такого пока не было. Мне 72 года, я не думал, что буду ездить в туры аж с двумя группами. И как в VAMPIRES, так и в моей команде мы все хорошие друзья. Возьмите Джонни, Joe Perry и меня — три альфа-самца — мы вместе уже шесть лет, и я никогда не слышал возражений. Всё наоборот: "Окей. Отличная идея. Давай попробуем"».













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