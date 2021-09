сегодня



ALICE COOPER будет гранд-маршалом



ALICE COOPER и девять основателей Fiesta Bowl выступят в качестве гранд-маршалов Fiesta Bowl Parade, который пройдёт по центру Финикса в Аризоне в субботу, 18 декабря, во время парада Desert Financial Fiesta Bowl Parade.



Тема парада, посвящённого 50-летию организации, — «Золотой стандарт: Приверженность общине».



Главный маршал парада Desert Financial Fiesta Bowl чествует отдельного человека или группу, чьи действия соответствуют стремлению Fiesta Bowl стимулировать экономический рост, поддерживать благотворительность и реализовывать инновационный опыт.



На протяжении почти 50 лет певец, автор песен и музыкант ALICE COOPER оказывал влияние на музыкальный мир своими уникальными театральными представлениями и выступлениями в стиле хэви-металл/рок. В столичном регионе Финикс Cooper основал "Alice Cooper's Solid Rock" — религиозную организацию, которая призвана изменить жизнь подростков к лучшему, помогая им реализовать духовные, экономические, физические и социальные потребности, предлагая безопасную и увлекательную среду во внешкольное время.



Чтобы повысить национальную известность Аризоны, помочь штату Аризона в его перспективах на постсезонный период и показать Аризону как крупного спортивного игрока, девять дальновидных людей собрались вместе, чтобы привезти в Финикс Кубок по футболу.



В конце 1968 года группа, возглавляемая рекламным директором Гленом Хокинсом, директором по связям с общественностью газеты Биллом Шовером, владельцем отеля Джеком Стюартом, адвокатом Доном Майерсом, руководителем СМИ Карлом Эллером, биржевым маклером Джимом Мейером, генеральным менеджером компании Coca-Cola Джорджем Тейлором, банкиром Джорджем Исбеллом и бухгалтером Доном Дюпоном, приступила к выполнению своей миссии по организации игры за кубок колледжа в Аризоне. После нескольких презентаций в NCAA настойчивость окупилась 26 апреля 1971 года, когда Совет NCAA одобрил проведение игры в Аризоне, так и родился Fiesta Bowl.



Джим Мейер, Дон Мейерс и Билл Шовер будут представлять основателей по маршруту парада.



Опора общества на протяжении более 80 лет — кредитный союз Desert Financial — является титульным спонсором парада Fiesta Bowl с 2018 года. На протяжении многих лет Desert Financial выставлял на параде индивидуальные платформы, воздушные шары и проводил акции, и в этом году он продолжит традицию демонстрации духа благотворительности компании.



В этом году к семье участников парада присоединилась компания Lerner & Rowe в качестве представляющего партнёра, которая сотрудничала с организацией Fiesta Bowl в рамках нескольких проектов по связям с общественностью в течение последних нескольких лет. Организация передаёт достижения и успехи юридической фирмы, помогая общественным организациям Аризоны, которые служат детям и семьям. Адвокатская контора Lerner & Rowe является аризонской с момента своего основания в 2005 году и была построена на принципах качественного представительства и стремления к обслуживанию и удовлетворению потребностей клиентов.



После переноса Парада Desert Financial Fiesta Bowl на две недели раньше, в субботу, 18 декабря, самое посещаемое однодневное мероприятие штата будет находиться в центре внимания. Вход для зрителей бесплатный, а места премиум-класса и зарезервированные места продаются по цене 30 долларов. Парад транслируется в прямом эфире на канале Arizona's Family 3TV, онлайн и через приложение AZFamily.



В параде Desert Financial Fiesta Bowl ежегодно принимают участие более 3 000 мужчин, женщин, детей и животных — в нём участвуют различные красочные платформы, гигантские воздушные шары, старинные автомобили, конные подразделения, благотворительные группы, местные знаменитости, марширующие оркестры и многое другое. Fiesta Bowl приглашает группы подать заявку до пятницы, 10 сентября 2021 года, чтобы присоединиться к историческому параду.



«Мы отмечаем и чествуем 50 лет нашего влияния на общество, и кто может возглавить этот процесс лучше, чем икона Аризоны ALICE COOPER и наши легендарные основатели Fiesta Bowl, без которых нас бы здесь сегодня не было, — говорит Майк Нили, исполнительный директор Fiesta Bowl. — Поскольку Desert Financial Fiesta Bowl Parade Presented By Lerner & Rowe состоится в этом году раньше, мы сможем отпраздновать и установить связь с нашим сообществом, как никогда раньше».



«Для меня большая честь быть главным маршалом парада Desert Financial Fiesta Bowl Parade Presented By Lerner & Rowe в этом году. Ехать на платформе не кажется тяжёлой работой, и я не могу дождаться возможности сделать это в моём родном городе, — говорит ALICE COOPER. — Я ценю щедрость благотворительных организаций Fiesta Bowl, помогающих подросткам из района Финикса. Здорово, когда я вижу, как другие организации поддерживают такие же структуры, как наш подростковый центр Solid Rock, чтобы помочь членам нашего сообщества».



«С самого начала основатели Fiesta Bowl стремились создать крупнейший и самый важный общественный проект в истории Аризоны. За 50 лет мы добились своего, — сказал Дон Майерс, соучредитель Fiesta Bowl. — Наше сотрудничество и дух "can-do" стали основой того удивительного влияния, которое Fiesta Bowl оказывает на спортивную жизнь и за её пределами. Для основателей большая честь быть верховными маршалами Desert Financial Fiesta Bowl Parade Presented By Lerner & Rowe и ещё раз отметить это невероятное событие вместе с нашим сообществом».



«Нет лучшего способа почтить Fiesta Bowl и наше сообщество, чем Desert Financial Fiesta Bowl Parade Presented By Lerner & Rowe. Я думаю, что это объединяет всё сообщество, и команда Desert Financial гордится тем, что является частью этого, — сказал президент и генеральный директор Desert Financial Джефф Меши. — Это так здорово, что мы можем отпраздновать 50-летнюю историю Fiesta Bowl с основателями и местной иконой ALICE'ом COOPER'ом в качестве гранд-маршалов. Нам не терпится увидеть все эти улыбающиеся лица на пути парада, когда 18 декабря этого года Рождество наступит раньше срока».



«Мы верим, что вместе мы можем сделать больше для нашего сообщества, и парад Desert Financial Fiesta Bowl Parade Presented By Lerner & Rowe делает именно это, он объединяет людей, — сказали Глен Лернер и Кевин Роу, соучредители/партнёры Lerner & Rowe Injury Attorneys. — Часть удовольствия в жизни — это построение значимых отношений и отмечание положительных моментов. Парад предоставляет нашей команде ещё один шанс сделать это».













