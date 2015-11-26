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Alice Cooper

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13 ноя 2020 : 		 Кавер-версия THE VELVET UNDERGROUND от ALICE COOPER

12 ноя 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ALICE COOPER

8 ноя 2020 : 		 Факты о видео ALICE COOPER

16 окт 2020 : 		 Новое видео ALICE COOPER

29 сен 2020 : 		 ALICE COOPER выпускает три соуса

10 сен 2020 : 		 Новое видео ALICE COOPER

8 авг 2020 : 		 Превью нового сингла ALICE COOPER

6 авг 2020 : 		 ALICE COOPER — о шоу: «Так может сделать любой, но никто не делает так, как я»

30 июл 2020 : 		 ALICE COOPER: «Альбом вот-вот»

20 июл 2020 : 		 ALICE COOPER: «Полицейских-расистов нужно убирать»

14 июл 2020 : 		 ALICE COOPER выпустит шоколадное молоко

9 июл 2020 : 		 ALICE COOPER рассказал о худшем случае во время употребления наркотиков

30 июн 2020 : 		 Кавер-версия ALICE COOPER от HORNECK

19 июн 2020 : 		 ALICE COOPER о пенсии: «Не, не слышал!»

18 июн 2020 : 		 ALICE COOPER: «Хорошо, что у нас каникулы»

15 июн 2020 : 		 ALICE COOPER: «Я никогда не отказывал кому-либо в автографе или фото»

13 июн 2020 : 		 ALICE COOPER: «Для меня очень странно, что столько свободного времени»

12 июн 2020 : 		 ALICE COOPER: «Мы все хотим в турне!»

11 июн 2020 : 		 ALICE COOPER о вдохновении

9 июн 2020 : 		 Барабанщик ALICE COOPER выпустил новый альбом

6 июн 2020 : 		 ALICE COOPER — о сохранении работоспособности

1 июн 2020 : 		 ALICE COOPER: «Джонни Депп сыграл бы меня лучше всех»

28 май 2020 : 		 ALICE COOPER завершил запись

23 май 2020 : 		 ALICE COOPER о METALLICA: «Они говорили за поколение, которое раньше боялось сказать, что они металлисты»

19 май 2020 : 		 ALICE COOPER: «Кто мог подумать, что маленький микроб поставит весь мир на паузу»

17 май 2020 : 		 Гитарист AIRBOURNE выступил с ALICE COOPER
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Кавер-версия THE VELVET UNDERGROUND от ALICE COOPER



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ALICE COOPER представил первый сингл из нового альбома "Detroit Stories" — кавер-версию композиции THE VELVET UNDERGROUND "Rock & Roll":

01. Rock 'N' Roll

02. Go Man Go (Album Version)

03. Our Love Will Change The World

04. Social Debris

05. $1000 High Heel Shoes

06. Hail Mary

07. Detroit City 2021 (Album Version)

08. Drunk And In Love

09. Independence Dave

10. I Hate You

11. Wonderful World

12. Sister Anne (Album Version)

13. Hanging On By A Thread (Don't Give Up)

14. Shut Up And Rock

15. East Side Story (Album Version)

Listen To ALICE COOPER's Cover of THE VELVET UNDERGROUND's 'Rock & Roll'








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