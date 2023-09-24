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*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 48
*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 43
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 38
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
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Alice Cooper

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24 сен 2023 : 		 ALICE COOPER: «Только Пол Маккартни может использовать ИИ»

11 сен 2023 : 		 Когда ALICE COOPER уйдет со сцены?

2 сен 2023 : 		 ALICE COOPER: «Никакой пенсии, я останусь последним из могикан!»

30 авг 2023 : 		 TOBIAS SAMMET опечален, что ALICE COOPER отменён

30 авг 2023 : 		 Шоу ALICE COOPER на радио закрывают спустя 20 лет

27 авг 2023 : 		 Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPER

27 авг 2023 : 		 ALICE COOPER, видимо, тоже скоро сдаст назад

20 авг 2023 : 		 Видео с текстом от ALICE COOPER

19 авг 2023 : 		 Фрагменты новых песен ALICE COOPER

17 авг 2023 : 		 Подкрась мордашку с ALICE COOPER

16 авг 2023 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

14 авг 2023 : 		 ALICE COOPER считает, что если бы Джон Леннон был жив, THE BEATLES могли бы воссоединиться

13 авг 2023 : 		 ALICE COOPER о переизданиях: «Я не имею к этому никакого отношения»

10 авг 2023 : 		 Новая песня ALICE COOPER

7 авг 2023 : 		 ALICE COOPER разогрел MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD

19 июл 2023 : 		 Новое видео ALICE COOPER

17 июл 2023 : 		 ALICE COOPER в Later… With Jools Holland

2 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS: «Для меня честь записать альбом с ALICE COOPER»

14 июн 2023 : 		 Новое видео ALICE COOPER

29 май 2023 : 		 ALICE COOPER не собирается завязывать

21 май 2023 : 		 ALICE COOPER в Later… With Jools Holland

16 май 2023 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

16 май 2023 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

1 май 2023 : 		 ALICE COOPER открыл тур

28 апр 2023 : 		 Предварительное название нового альбома ALICE COOPER

27 апр 2023 : 		 Переиздания ALICE COOPER выйдут летом
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ALICE COOPER: «Только Пол Маккартни может использовать ИИ»



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В рамках одного из недавних интервью у ALICE COOPER'a спросили, что он думает про использовании ИИ для создании музыки:

«Я бы издал закон, согласно которому единственным человеком, которому разрешено использовать искусственный интеллект, был бы Пол Маккартни. Для всех остальных это противозаконно, но Пол Маккартни — да, ты можешь использовать AI. Кто не хочет услышать новую песню BEATLES?»




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24 сен 2023
T
Termofucker
Да чё уж там,создайте голограмму Иисуса Христа с искусственным интеллектом,пусть проповедует!

просмотров: 647

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