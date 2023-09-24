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ALICE COOPER: «Только Пол Маккартни может использовать ИИ»



В рамках одного из недавних интервью у ALICE COOPER'a спросили, что он думает про использовании ИИ для создании музыки:



«Я бы издал закон, согласно которому единственным человеком, которому разрешено использовать искусственный интеллект, был бы Пол Маккартни. Для всех остальных это противозаконно, но Пол Маккартни — да, ты можешь использовать AI. Кто не хочет услышать новую песню BEATLES?»







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