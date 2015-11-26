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Alice Cooper

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ALICE COOPER продаёт картину Уорхола



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Larsen Gallery объявили, что легенда рок-музыки ALICE COOPER продаст свою ценную картину Энди Уорхола на осеннем аукционе Larsen Art Auction 2021, который состоится 23 октября 2021 года. При оценочной стоимости от $2,5 млн до $4,5 млн это произведение искусства может стать самой дорогостоящей картиной в штате Аризона.

Известно, что музыкант несколько лет назад обнаружил это произведение в гараже своей резиденции в Скоттсдейле, штат Аризона, к удивлению мира искусства и самого рокера.

«Эта растровая шелкография была подарена мне в какие-то сумасшедшие годы, и я совершенно забыл, что она у меня есть», — сказал тогда COOPER, который, к своему счастью, обнаружил, что картина прекрасно сохранилась

Картина представляет собой ярко-красный маленький электрический стул, выполненный акрилом и шелкографией на холсте из серии «Смерть и катастрофа» Уорхола 1964–65 годов. Картина Уорхола «Маленький электрический стул» основана на фотографии из прессы 1950-х годов, изображающей камеру смерти в тюрьме Синг-Синг, где были казнены Юлиус и Этель Розенберг за сговор с целью передачи атомных секретов русским. Для этой серии Уорхол использовал исходный материал из газет и полицейских фотоархивов, сюжеты которых включали самоубийства, автомобильные аварии и т. д.

В начале 1970-х годов Купер и Уорхол подружились в знаменитом Max's Kansas City в Нью-Йорке.

«Я встретил Энди Уорхола, когда жил в Нью-Йорке, и это было как раз тогда, когда я стал считаться злодеем рок-н-ролла, и, конечно же, это привлекло всю уорхоловскую тусовку. Мы ходили в такие клубы, как Max's Kansas City, все они тоже там бывали, и мы немало времени проводили вместе. Это было очень сюрреалистичное время, Энди постоянно всех фотографировал или снимал фильмы. Вокруг него постоянно была целая толпа людей, а моя девушка Синди Лэнг была тесно связана с этой компанией.

Однажды, несколько лет назад, я разговаривал с Деннисом Хоппером, который сказал, что продает пару своих Уорхолов. Я подумал: "Подождите-ка, кажется, у меня где-то есть Уорхол". Так что я стал копаться, нашёл его, и он был в идеальном состоянии. То есть она была как бы в капсуле времени, что, я думаю, Энди бы понравилось, потому что он любил делать капсулу времени как самостоятельное произведение искусства. Так что она была там, она жила сама по себе в течение многих лет. Мы достали её и осмотрели с намерением выставить, но потом я решил, что пора двигаться дальше, пора показать ее миру. Я подумал, что она была у меня всё это время, и я почти забыл о ней. Давайте позволим кому-нибудь другому получить от неё истинное удовольствие».

Долгое время проживающий в Аризоне, COOPER выбрал галерею Larsen Gallery в Скоттсдейле для продажи Энди Уорхола на осеннем Larsen Art Auction 2021 года, который состоится 23 октября. Исторически сложилось так, что на Larsen Art Auctions продаётся более 90 % выставленных лотов, а зарегистрированные участники представляют почти все штаты и более 40 различных стран мира. Галерея передаст часть комиссионных в некоммерческий фонд COOPER'a Solid Rock Foundation, который оказывает поддержку и помощь местным подросткам.

ALICE COOPER To Sell His Rare ANDY WARHOL Painting For Millions Of Dollars



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