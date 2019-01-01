31 дек 2018



ALICE COOPER : «Когда музыканты призывают за кого-то голосовать, это...»



ALICE COOPER в недавнем разговоре с The Guardian выразил мнение, что музыкантам стоит держать собственное мнение о политиках при себе:



«Я не люблю смешивать политику и рок-н-ролл. Я не рассматриваю Боно, Стинга и Брюса Спрингстина как политиков. Я смотрю на них как на гуманистов. Я внесу свой вклад для общего благосостояния. Помочь людям, которые не могут помочь себе сами. Но когда музыканты говорят людям, за кого голосовать, я думаю, что это злоупотребление властью. Ты говоришь своим фанатам не думать за себя, просто думать как ты. Рок-н-ролл — это свобода, а это не свобода».



Два года назад Cooper уже высказывался на этот счёт и заметил, что рок-звёзды, предлагающие свои политические взгляды, — «худшая идея в истории».



«Прежде всего, почему люди думают, что рок-звёзды знают больше, чем они? Это самая большая ошибка в мире — если что, то мы тупее. Мы не умнее, чем кто-либо другой. Почему ты думаешь, что мы рок-звезды?



Поверь мне, мы не читаем журналы, которые не читаете вы. Никто нам не звонит и не даёт инсайдерскую информацию о политике. Мы знаем меньше, чем вы. Если я смотрю телевизор, то это "Family Guy".



Рок-н-ролл был создан, чтобы уйти как можно дальше от политики. Когда мои мама и папа говорили о том, за кого голосовать, я шёл в другую комнату и ставил THE BEATLES или ROLLING STONES — и я до сих пор такой».











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