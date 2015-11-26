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Alice Cooper

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13 ноя 2020 : 		 Кавер-версия THE VELVET UNDERGROUND от ALICE COOPER
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ALICE COOPER: «Если не в своей группе, то пел бы в FOO FIGHTERS»



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В новом интервью радиостанции Atlanta's Rock 100.5 Alice'a Cooper'a спросили, в какой группе он хотел бы петь, если бы не был фронтменом своей команды, на что он ответил:

«Я думаю, скорее всего, FOO FIGHTERS. Только потому, что они точно... Когда они исполняют мои песни, они делают это точно так же, как и моя группа. Хочу сказать, это потрясающе. Я делал много всего с FOO FIGHTERS, и большое влияние на них оказал именно Alice Cooper. Парни в группе сказали, что научились играть, слушая наши ранние альбомы. Так что когда я выхожу на сцену с FOO FIGHTERS, они отлично справляются с моими песнями, — они исполняют их именно так, как они должны быть исполнены. Так что я, наверное, был бы в этой группе, если бы им когда-нибудь понадобился действительно улётный вокалист».
Он продолжил восхвалять музыку в FOO FIGHTERS:

«Во-первых, у них два лучших барабанщика. Люди всё время забывают, что Dave Grohl... Когда я впервые увидел NIRVANA, я обратил внимание на парня, который был позади всех, и сказал: "Кто этот барабанщик?" Потому что он был очень хорош, он был крут. И я сказал: "Если группа когда-нибудь распадётся, я буду с этим барабанщиком". Я как-то исполнил пару песен с группой барабанщика FOO FIGHTERS Taylor'ом Hawkins'ом. И он действительно нечто. Hawkins — кролик Energizer».

ALICE COOPER Would Sing For FOO FIGHTERS If He Wasn





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