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Карточная игра от ALICE COOPER



Как раз к Хэллоуину крестный отец шок-рока ALICE COOPER в партнёрстве с FITZ Games выпустили HorrorBox — первую в своём роде комедийную карточную игру с привидениями, в которой основное внимание уделяется всем так любимым многими ужасным вещам. Она создана совместно с командой фанатов ужасов при участии легендарного музыканта, и у игроков есть возможность получить вопрос из серии: «Пеннивайз обманул меня...» и «Десятый круг ада для...» Развлекательные открытки с вариантами, среди них — «Выставим мой дом с привидениями на Airbnb» — обеспечивают бесчисленное количество вариантов для нескончаемого веселья. Чтобы поднять настроение, в карточки вопросов добавляются карты отваги, призывающие игроков «выпить что-нибудь похожее на кровь» или «постучать в дверь соседа и сказать, что ты следующий».



ALICE COOPER: «В этом году всё перевёрнуто вверх тормашками. Вы много сидите дома, так почему бы не поиграть в HorrorBox. Это что-то совершенно новое, весёлое и подходящее для всех. Я помог создать много всего для этой игры, в которой у тебя будет шанс превратиться в семейку Аддамс!»



















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