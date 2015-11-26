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Alice Cooper

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11 дек 2020 : 		 Карточная игра от ALICE COOPER

27 ноя 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления ALICE COOPER

13 ноя 2020 : 		 Кавер-версия THE VELVET UNDERGROUND от ALICE COOPER

12 ноя 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ALICE COOPER

8 ноя 2020 : 		 Факты о видео ALICE COOPER

16 окт 2020 : 		 Новое видео ALICE COOPER

29 сен 2020 : 		 ALICE COOPER выпускает три соуса

10 сен 2020 : 		 Новое видео ALICE COOPER

8 авг 2020 : 		 Превью нового сингла ALICE COOPER

6 авг 2020 : 		 ALICE COOPER — о шоу: «Так может сделать любой, но никто не делает так, как я»

30 июл 2020 : 		 ALICE COOPER: «Альбом вот-вот»

20 июл 2020 : 		 ALICE COOPER: «Полицейских-расистов нужно убирать»

14 июл 2020 : 		 ALICE COOPER выпустит шоколадное молоко

9 июл 2020 : 		 ALICE COOPER рассказал о худшем случае во время употребления наркотиков

30 июн 2020 : 		 Кавер-версия ALICE COOPER от HORNECK

19 июн 2020 : 		 ALICE COOPER о пенсии: «Не, не слышал!»

18 июн 2020 : 		 ALICE COOPER: «Хорошо, что у нас каникулы»

15 июн 2020 : 		 ALICE COOPER: «Я никогда не отказывал кому-либо в автографе или фото»

13 июн 2020 : 		 ALICE COOPER: «Для меня очень странно, что столько свободного времени»

12 июн 2020 : 		 ALICE COOPER: «Мы все хотим в турне!»

11 июн 2020 : 		 ALICE COOPER о вдохновении

9 июн 2020 : 		 Барабанщик ALICE COOPER выпустил новый альбом

6 июн 2020 : 		 ALICE COOPER — о сохранении работоспособности

1 июн 2020 : 		 ALICE COOPER: «Джонни Депп сыграл бы меня лучше всех»

28 май 2020 : 		 ALICE COOPER завершил запись

23 май 2020 : 		 ALICE COOPER о METALLICA: «Они говорили за поколение, которое раньше боялось сказать, что они металлисты»
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Карточная игра от ALICE COOPER



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Как раз к Хэллоуину крестный отец шок-рока ALICE COOPER в партнёрстве с FITZ Games выпустили HorrorBox — первую в своём роде комедийную карточную игру с привидениями, в которой основное внимание уделяется всем так любимым многими ужасным вещам. Она создана совместно с командой фанатов ужасов при участии легендарного музыканта, и у игроков есть возможность получить вопрос из серии: «Пеннивайз обманул меня...» и «Десятый круг ада для...» Развлекательные открытки с вариантами, среди них — «Выставим мой дом с привидениями на Airbnb» — обеспечивают бесчисленное количество вариантов для нескончаемого веселья. Чтобы поднять настроение, в карточки вопросов добавляются карты отваги, призывающие игроков «выпить что-нибудь похожее на кровь» или «постучать в дверь соседа и сказать, что ты следующий».

ALICE COOPER: «В этом году всё перевёрнуто вверх тормашками. Вы много сидите дома, так почему бы не поиграть в HorrorBox. Это что-то совершенно новое, весёлое и подходящее для всех. Я помог создать много всего для этой игры, в которой у тебя будет шанс превратиться в семейку Аддамс!»

ALICE COOPER Launches








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