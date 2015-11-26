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ALICE COOPER : «Альбом вот-вот»



ALICE COOPER в недавнем интервью рассказал о том, как обстоят дела с его новым альбомом "Detroit Stories":



«Он на 99% готов и проходит шлифовку. Я очень доволен этой пластинкой. Ezrin сидит и слушает пластинку у себя дома и говорит: "Хм, я предполагаю, что вот тут мы можем переделать бас?" или "Давайте этот третий припев снова" или "А мы можем спеть вот эту строчку ещё три раза поверх всего вот этого?" (смеётся). Порой мне хочется его запереть и сказать: "Да всё готово!", но я доверяю ему говорить то, что нам делать».







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