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Alice Cooper

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30 июл 2020 : 		 ALICE COOPER: «Альбом вот-вот»

20 июл 2020 : 		 ALICE COOPER: «Полицейских-расистов нужно убирать»

14 июл 2020 : 		 ALICE COOPER выпустит шоколадное молоко

9 июл 2020 : 		 ALICE COOPER рассказал о худшем случае во время употребления наркотиков

30 июн 2020 : 		 Кавер-версия ALICE COOPER от HORNECK

19 июн 2020 : 		 ALICE COOPER о пенсии: «Не, не слышал!»

18 июн 2020 : 		 ALICE COOPER: «Хорошо, что у нас каникулы»

15 июн 2020 : 		 ALICE COOPER: «Я никогда не отказывал кому-либо в автографе или фото»

13 июн 2020 : 		 ALICE COOPER: «Для меня очень странно, что столько свободного времени»

12 июн 2020 : 		 ALICE COOPER: «Мы все хотим в турне!»

11 июн 2020 : 		 ALICE COOPER о вдохновении

9 июн 2020 : 		 Барабанщик ALICE COOPER выпустил новый альбом

6 июн 2020 : 		 ALICE COOPER — о сохранении работоспособности

1 июн 2020 : 		 ALICE COOPER: «Джонни Депп сыграл бы меня лучше всех»

28 май 2020 : 		 ALICE COOPER завершил запись

23 май 2020 : 		 ALICE COOPER о METALLICA: «Они говорили за поколение, которое раньше боялось сказать, что они металлисты»

19 май 2020 : 		 ALICE COOPER: «Кто мог подумать, что маленький микроб поставит весь мир на паузу»

17 май 2020 : 		 Гитарист AIRBOURNE выступил с ALICE COOPER

15 май 2020 : 		 Новое видео ALICE COOPER

30 апр 2020 : 		 Альбому ALICE COOPER 40 — видео

21 апр 2020 : 		 Музыканты ALICE COOPER почтили память Джимми Уэбба

15 апр 2020 : 		 ALICE COOPER, JOAN JETT выступят на благотворительном концерте

8 апр 2020 : 		 ALICE COOPER: «А я в гольф играю!»

31 мар 2020 : 		 Пазлы ALICE COOPER, SCORPIONS и STATUS QUO выйдут весной

29 мар 2020 : 		 ALICE COOPER «не боится» подхватить COVID-19

20 мар 2020 : 		 ALICE COOPER почти закончил с новым альбомом
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|||| сегодня

ALICE COOPER: «Альбом вот-вот»



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ALICE COOPER в недавнем интервью рассказал о том, как обстоят дела с его новым альбомом "Detroit Stories":

«Он на 99% готов и проходит шлифовку. Я очень доволен этой пластинкой. Ezrin сидит и слушает пластинку у себя дома и говорит: "Хм, я предполагаю, что вот тут мы можем переделать бас?" или "Давайте этот третий припев снова" или "А мы можем спеть вот эту строчку ещё три раза поверх всего вот этого?" (смеётся). Порой мне хочется его запереть и сказать: "Да всё готово!", но я доверяю ему говорить то, что нам делать».

ALICE COOPER Says



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