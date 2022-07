сегодня



Профессиональное видео с выступления ALICE COOPER



Группа ALICE COOPER выступила на фестивале Hellfest в Клиссоне, Франция, 24 июня. Профессиональное видео с выступления доступно ниже.



Сет-лист:



"Feed My Frankenstein"

"No More Mr. Nice Guy"

"Bed Of Nails"

"Hey Stoopid"

"Fallen In Love"

"Go Man Go"

"Roses On White Lace"

"I'm Eighteen"

"Poison"

"Billion Dollar Babies"

"Black Widow Jam"

"Steven"

"Dead Babies"

"I Love The Dead"

"Escape"

"School's Out"







