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Alice Cooper

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6 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления ALICE COOPER

1 июл 2022 : 		 ALICE COOPER присоединился к DESMOND CHILD

24 июн 2022 : 		 Концерт ALICE COOPER BAND выйдет осенью

21 июн 2022 : 		 ALICE COOPER: «Рок не мёртв»

15 июн 2022 : 		 ALICE COOPER написал 30 песен

12 июн 2022 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к ALICE COOPER

20 май 2022 : 		 Вышла фигурка ALICE COOPER

27 фев 2022 : 		 ALICE COOPER завершает работу над альбомом

10 фев 2022 : 		 NITA STRAUSS — о новом альбоме ALICE COOPER

4 фев 2022 : 		 ALICE COOPER — о взаимоотношениях с Ted'ом Nugent'ом

3 фев 2022 : 		 ALICE COOPER открыл тур

2 фев 2022 : 		 Выходит новый сингл ALICE COOPER

31 янв 2022 : 		 ALICE COOPER работает сразу над двумя альбомами

11 янв 2022 : 		 ALICE COOPER активно работает над новым материалом

27 окт 2021 : 		 Носки исполняют ALICE COOPER

14 окт 2021 : 		 ACE FREHLEY присоединился на сцене к ALICE COOPER

5 окт 2021 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

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1 окт 2021 : 		 ALICE COOPER выпускает бургер

21 сен 2021 : 		 ALICE COOPER дал свой первый концерт за полтора года

6 сен 2021 : 		 ALICE COOPER будет гранд-маршалом

2 июл 2021 : 		 ALICE COOPER — об идее записи альбома в туре

26 июн 2021 : 		 ALICE COOPER: «Второй укол почти не ощутил»

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Профессиональное видео с выступления ALICE COOPER



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Группа ALICE COOPER выступила на фестивале Hellfest в Клиссоне, Франция, 24 июня. Профессиональное видео с выступления доступно ниже.

Сет-лист:

"Feed My Frankenstein"
"No More Mr. Nice Guy"
"Bed Of Nails"
"Hey Stoopid"
"Fallen In Love"
"Go Man Go"
"Roses On White Lace"
"I'm Eighteen"
"Poison"
"Billion Dollar Babies"
"Black Widow Jam"
"Steven"
"Dead Babies"
"I Love The Dead"
"Escape"
"School's Out"

ALICE COOPER Live At Hellfest 2022; Pro-Shot Video Of Full Performance Streaming




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