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ALICE COOPER : «Второй укол почти не ощутил»



ALICE COOPER в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о втором уколе вакцины:



«Я ненавижу уколы. Больше всего на свете я ненавижу уколы. Но я не почувствовал ни одного укола; это было самое безболезненное, что я когда-либо чувствовал в своей жизни. А второй укол, 12 часов спустя, я сказал: "О Боже. Это ничто". Меня знобило около двух часов. Я лежал под одеялом два часа, а потом всё прошло. Вот и всё.



Самое смешное, что я наблюдал за людьми, которые также прививались, и я даже не видел никакой гримасы. Я не видел даже этого. И я подумал: "Как эти люди не реагируют?" Там была старушка, которой сделали укол, и она даже не вздрогнула. И я подумал: "Неужели я настолько тряпка?" [смеётся]».







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