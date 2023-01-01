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*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 13
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Alice Cooper

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NITA STRAUSS: «Для меня честь записать альбом с ALICE COOPER»



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NITA STRAUSS поделилась рассказом о новом альбоме ALICE'a COOPER'a:

«Для меня большая честь записать этот альбом в составе группы. Это очень круто, потому что я работаю с Alice'ом уже почти десять лет, и я не только пригласила его в качестве гостя на свой альбом, но затем мы с группой создали весь альбом "Road" практически с нуля.

Он пришёл к нам в начале тура и сказал: "Я хочу записать альбом с вами, ребята, и я хочу, чтобы он показал, какая эта группа на самом деле. Так что сочиняйте его в дороге, репетируйте в дороге и запишите его, как только мы вернёмся из тура". Именно так мы и поступили. Мы придумывали риффы и идеи, сидели друг у друга в гостиничных номерах, делали демо-записи, прорабатывали песни на саундчеке перед концертами, а потом буквально в субботу дали последний концерт, в воскресенье поехали в Нэшвилл, а в понедельник записали альбом... Мы начали в понедельник, и на запись ушла неделя. Мы провели подготовительную работу в дороге... Мы отправились в студию Bob Ezrin'а в Нэшвилле. Всё было очень естественно, очень весело. Я бы не сказала слово "легко", но некая лёгкость присутствовала. Мы записывались как группа, в одной комнате, стоя в круге. Не было ни одного человека, который бы записывал свои партии в изолированной кабинке, всё было естественно, искренне и по-честному».




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