сегодня



Видео с текстом от ALICE COOPER



ALICE COOPER опубликовал официальное видео с текстом на "Our Love Will Change The World", второй сингл из нового альбома "Detroit Stories", релиз которого намечен на 26 февраля на earMUSIC.



«Это одна из самых странных песен, которые я когда-либо делал, и это была одна из тех, что пришла к нам от кого-то другого, другого детройтского автора. И это было так странно, потому что она была весёлая, а то, о чём в ней говорилось, было чем угодно, но только не радостью, — это получился прекрасный симбиоз. Я это понял сразу и решил: "Отлично — то, что нужно". Музыка, говорящая одно, и слова, говорящие что-то другое, — мне нравится эта песня! Она совершенно отличается ото всего остального на альбоме».



Трек-лист:



01. Rock 'N' Roll



02. Go Man Go (Album Version)



03. Our Love Will Change The World



04. Social Debris



05. $1000 High Heel Shoes



06. Hail Mary



07. Detroit City 2021 (Album Version)



08. Drunk And In Love



09. Independence Dave



10. I Hate You



11. Wonderful World



12. Sister Anne (Album Version)



13. Hanging On By A Thread (Don't Give Up)



14. Shut Up And Rock



15. East Side Story (Album Version)







+2 -0



просмотров: 669