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Alice Cooper

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Видео с текстом от ALICE COOPER



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ALICE COOPER опубликовал официальное видео с текстом на "Our Love Will Change The World", второй сингл из нового альбома "Detroit Stories", релиз которого намечен на 26 февраля на earMUSIC.

«Это одна из самых странных песен, которые я когда-либо делал, и это была одна из тех, что пришла к нам от кого-то другого, другого детройтского автора. И это было так странно, потому что она была весёлая, а то, о чём в ней говорилось, было чем угодно, но только не радостью, — это получился прекрасный симбиоз. Я это понял сразу и решил: "Отлично — то, что нужно". Музыка, говорящая одно, и слова, говорящие что-то другое, — мне нравится эта песня! Она совершенно отличается ото всего остального на альбоме».

Трек-лист:

01. Rock 'N' Roll

02. Go Man Go (Album Version)

03. Our Love Will Change The World

04. Social Debris

05. $1000 High Heel Shoes

06. Hail Mary

07. Detroit City 2021 (Album Version)

08. Drunk And In Love

09. Independence Dave

10. I Hate You

11. Wonderful World

12. Sister Anne (Album Version)

13. Hanging On By A Thread (Don't Give Up)

14. Shut Up And Rock

15. East Side Story (Album Version)

ALICE COOPER Releases Official Lyric Video For



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