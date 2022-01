сегодня



ALICE COOPER работает сразу над двумя альбомами



ALICE COOPER в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о том, что ведёт работу сразу над двумя проектами:



«Сейчас я работаю над двумя альбомами — двумя студийными альбомами. И всё, что я могу сказать, это то, что один из них уже сочинён, — полностью готов — и скоро мы начнём его записывать. А второй — это просто штрих в будущее, но он тоже сочиняется прямо сейчас. Это два совершенно разных альбома, но это совершенно рок-н-ролльные альбомы ALICE COOPER. Эти два альбома будут настоящими хард-роковыми пластинками».



73-летний певец сообщил, что его давний продюсер Bob Ezrin снова будет участвовать в работе над обоими альбомами, первый из которых выйдет в конце этого года:



«Всё это напоминает старые добрые времена, когда ты гастролируешь и одновременно выпускаешь пластинки. Это как бы возвращает меня к тому времени, когда мы записывали "Love It To Death", а потом гастролировали в поддержку "Love It To Death". Пока ты выступаешь с программой "Love It To Death", ты сочиняешь "Killer". Когда "Love It To Death" заканчивается, выходит "Killer", и тогда вы отправляетесь в поддержку этого альбома. И пока ты даёшь концерты по "Killer", ты сочиняешь "School's Out". Так что мы в некотором роде совмещаем всё. И мне это нравится. Так всё развивается. Я не люблю большие отрезки времени, когда ничего не происходит».







