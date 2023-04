сегодня



Переиздания ALICE COOPER выйдут летом



Девятого июня на двойном CD и тройном виниле состоится выход двух делюкс-версий классических альбомов ALICE COOPER "Killer" (1971) и "School's Out" (1972). В них войдет полностью ремастированный материал оригинальных пластинок, а также редкие и концертные бонус-треки. Стоимость составит: "Killer (Deluxe Edition)" — $69.98 (LP) и $29.98 (CD); "School's Out (Deluxe Edition)" — $89.98 (LP) и $29.98 (CD). Ранее нереализованный концертный вариант "Be My Lover" из "School's Out (Deluxe Edition)" доступен ниже.



Vinyl:



LP One: Original Album Remastered



Side One



1. Under My Wheels

2. Be My Lover

3. Halo Of Flies

4. Desperado



Side Two



1. You Drive Me Nervous

2. Yeah, Yeah, Yeah

3. Dead Babies

4. Killer



LP Two: Live at Mar Y Sol Pop Festival, Puerto Rico (April 2, 1972)



Side One



1. Be My Lover *

2. You Drive Me Nervous *

3. Yeah, Yeah, Yeah *

4. I'm Eighteen *



Side Two



1. Halo Of Flies *

2. Is It My Body? *



LP Three: Live at Mar Y Sol Pop Festival, Puerto Rico (April 2, 1972)



Side One



1. Dead Babies *

2. Killer *

3. Long Way To Go *



Side Two



1. Under My Wheels *



Studio Extras



2. You Drive Me Nervous (Alternate Version)

3. Under My Wheels (Alternate Version)

4. Dead Babies (Alternate Version)



School's Out: Deluxe Edition



Vinyl:



LP One: Original Album Remastered



Side One



1. School's Out

2. Luney Tune

3. Gutter Cat vs. The Jets

4. Street Fight (Instrumental)

5. Blue Turk



Side Two



1. My Stars

2. Public Animal #9

3. Alma Mater

4. Grande Finale (Instrumental)



LP Two: Live in Miami, FL (May 27, 1972)



Side One



1. Be My Lover *

2. You Drive Me Nervous *

3. Yeah, Yeah, Yeah *

4. I'm Eighteen *



Side Two



1. Halo Of Flies *

2. Dead Babies *

3. Killer *



LP Three: Live in Miami, FL (May 27, 1972)



Side One



1. Long Way To Go*

2. School's Out *

3. Is It My Body? *



Side Two: Studio Extras



1. School's Out (Single Version)

2. Gutter Cat (Single Version)

3. Alma Mater (Alternate Version) *

4. Elected (Early Take) *



* Previously Unreleased







+1 -1



( 1 ) просмотров: 263