сегодня



MICHAEL MONROE присоединился на сцене к ALICE COOPER



MICHAEL MONROE присоединился на сцене к ALICE COOPER шестого июня в K. B. Hallen, Копенгаген, Дания, для исполнения "School's Out" — видео доступно ниже.







+0 -0



просмотров: 120

