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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 50
*Профессиональное видео с выступления SODOM 40
*Клип EUROPE набрал миллиард 26
*Новое видео KREATOR 12
*THE HALO EFFECT не стремились подражать IN FLAMES 11
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Alice Cooper

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12 июн 2022 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к ALICE COOPER

20 май 2022 : 		 Вышла фигурка ALICE COOPER

27 фев 2022 : 		 ALICE COOPER завершает работу над альбомом

10 фев 2022 : 		 NITA STRAUSS — о новом альбоме ALICE COOPER

4 фев 2022 : 		 ALICE COOPER — о взаимоотношениях с Ted'ом Nugent'ом

3 фев 2022 : 		 ALICE COOPER открыл тур

2 фев 2022 : 		 Выходит новый сингл ALICE COOPER

31 янв 2022 : 		 ALICE COOPER работает сразу над двумя альбомами

11 янв 2022 : 		 ALICE COOPER активно работает над новым материалом

27 окт 2021 : 		 Носки исполняют ALICE COOPER

14 окт 2021 : 		 ACE FREHLEY присоединился на сцене к ALICE COOPER

5 окт 2021 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

3 окт 2021 : 		 ALICE COOPER получил улицу

1 окт 2021 : 		 ALICE COOPER выпускает бургер

21 сен 2021 : 		 ALICE COOPER дал свой первый концерт за полтора года

6 сен 2021 : 		 ALICE COOPER будет гранд-маршалом

2 июл 2021 : 		 ALICE COOPER — об идее записи альбома в туре

26 июн 2021 : 		 ALICE COOPER: «Второй укол почти не ощутил»

20 июн 2021 : 		 ALICE COOPER: факты о "School's Out"

2 июн 2021 : 		 JOE BONAMASSA спрашивает у ALICE COOPER'a

24 май 2021 : 		 ALICE COOPER продаёт картину Уорхола

19 май 2021 : 		 ALICE COOPER едет в осенний тур с ACE'ом FREHLEY

29 апр 2021 : 		 ALICE COOPER: «Стоит уколоться!»

25 апр 2021 : 		 ALICE COOPER: «IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!»

24 апр 2021 : 		 ALICE COOPER будет хэдлайнером Monsters Of Rock Cruise 2022

23 апр 2021 : 		 Новая книга ALICE COOPER выйдет весной
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MICHAEL MONROE присоединился на сцене к ALICE COOPER



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MICHAEL MONROE присоединился на сцене к ALICE COOPER шестого июня в K. B. Hallen, Копенгаген, Дания, для исполнения "School's Out" — видео доступно ниже.




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